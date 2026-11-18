亞馬遜黑色星期五從19日延續到11月底，且首次使用購物AI，不僅能幫助消費者追踪價格還能幫消費者下單。（亞馬遜網站截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜黑五首度讓Alexa購物AI參與促銷，協助比價、追蹤折扣並可自動下單；同時市場觀察顯示，今年消費者更理性，購物更看重價格與實用性。

亞馬遜黑色星期五 從19日延續到11月底，且首次使用購物AI，不僅幫助消費者追踪價格，還能直接協助下單，方便民眾買到限時搶購的商品。但研究發現，今年消費者購物更注重CP值，不像往年那樣衝動購物。

亞馬遜活動期間每天都會推出不同主題的限時優惠，涵蓋玩具、科技產品、時尚服飾、美妝、高級禮品及聖誕節小禮物等。亞馬遜的Alexa購物AI助理今年將協助消費者尋找最優惠的商品、追蹤價格變化，以及管理願望清單和禮物登記清單。當商品價格降至消費者設定的理想價位時，Alexa購物AI甚至可透過「自動購買」（Auto-buy）功能，直接替消費者完成下單。這將是Alexa購物AI自今年5月推出以來，首次接受年底假日購物旺季的考驗。

亞馬遜希望藉此提升競爭力，因為去年假日促銷期間的銷售表現低於預期，當時被稱為「Turkey 12」的12天促銷活動，銷售額較2024年下降1%。據Stackline數據，亞馬遜今年夏季舉辦的Prime Day周促銷活動也未達預期，銷售額較2025年同期下降6%。

亞馬遜其實已提前開始清庫存，許多知名品牌都推出折扣優惠，包括Breville、Staub和KitchenAid等。

與旅遊等體驗型消費相比，消費者更傾向將預算花在實體禮品。經濟學家指出，目前消費者購物時仍然非常重視商品價值，態度更加謹慎且理性。他們傾向購買實用商品，並等待商品出現大幅折扣後下手。整體而言，今年的假日購物趨勢反映出消費者更加注重價格與實際價值，不再只是看到促銷就購買，而是更有計畫的消費。

亞馬遜年度黑色星期五活動每天都會推出不同主題的限時優惠，涵蓋玩具、科技產品、時尚服飾、美妝、高級禮品及聖誕節小禮物等。（亞馬遜網站截圖）