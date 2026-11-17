紐森訪問烏克蘭，宣布加州將捐贈1300張病床和醫療用品幫助治療在俄烏戰爭中受傷的傷者。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 加州州長紐森訪問烏克蘭後宣布提供大量醫療與救援物資，支援俄烏戰爭中的傷者；白宮則趁機反擊，將責任歸咎於民主黨與拜登政府。

加州州長紐森 訪問烏克蘭 之後，16日宣布，加州將向烏克蘭捐贈1300張醫院病床、數百萬個繃帶以及其他醫療用品，以幫助救治在俄烏戰爭中受傷的傷者。

美聯社報導，紐森15日訪問烏克蘭城市利沃夫，表達對烏克蘭處在長期戰爭中的支持。他指出，這些捐贈物資來自加州的餘剩物資，也是在戰爭初期捐贈基礎上的進一步援助。

紐森在擔任州長八年後，即將卸任，目前正考慮參加2028年美國總統大選。

共和黨籍總統川普近期經常提及俄烏衝突可望達成和解。然而，歐盟國家16日指責俄羅斯 、試圖拖延結束戰爭的談判，同時卻在冬季即將來臨此時，持續轟炸烏克蘭的發電廠與其他基礎設施。

今年10月，白宮曾表示，美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)促成一項停火協議，協助人道主義援助物資的運送，並允許平民從戰火地區撤離。

這次加州提供物資包括一間擁有50床的野戰醫院，配備製氧機、輪椅和傷口護理用品。此外，加州還提供超過1300張醫院病床、超過1100萬個繃帶、數千套傷口護理包以及20台便攜式發電機。紐森聲明表示，烏克蘭人民並未選擇這場戰爭。任何為自由而戰的人民，都不應懷疑自己是否孤立無援，加州與烏克蘭站在一起。

針對紐森的這項聲明，白宮予以反擊，並使用川普先前給紐森起的嘲諷綽號「Newscum」。白宮發言人凱利(Anna Kelly)在為川普應對戰爭的方式辯護時說，Newscum這樣的民主黨人曾為拜登歡呼，而拜登的軟弱，卻讓俄羅斯得以入侵烏克蘭。

紐森也表示，他此行參觀烏克蘭陣亡士兵的墓地，探訪一家為戰爭傷者提供康復服務的中心，並考察一些國防科技企業。州長辦公室表示，在俄烏戰爭初期，加州曾提供5個野戰醫療站、超過4300件防彈背心以及近1600頂頭盔。