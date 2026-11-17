聯合航空（United Airlines）一乘客近日搭機時，因座位在緊急出口排，遭空服員拒絕提供酒精飲料，理由是該區域乘客不得飲酒。圖為聯合航空飛機示意圖，非涉事飛機。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 一名聯航乘客坐在緊急出口排時被空服員拒絕供酒，但聯航與FAA都未禁止此事，事件引發網友熱議，最後他獲得5000哩補償與道歉。

美國聯合航空（United Airlines）一乘客近日搭機時，因座位在緊急出口排，竟遭空服員拒絕提供酒精飲料，理由是該區域乘客不得飲酒。然而，聯航及聯邦航空總署（FAA）均未禁止緊急出口排乘客飲酒，事件引發網友熱議。該乘客向航空公司申訴後，獲得5000哩免費飛行里程及航空公司致歉。

紐約郵報（New York Post）報導，該乘客日前搭乘聯航飛往波多黎各聖胡安（San Juan）的航班，當時正值生日前夕。他在機上要求一杯酒，卻遭空服員拒絕，理由是緊急出口排不提供酒精飲料。

乘客事後在Reddit論壇的聯航討論區發文抱怨，表示生日的前一晚，搭上長達四小時的航班，卻意外得知緊急出口排不能喝酒，讓他相當掃興。

不過，根據聯航規定，機上提供酒精飲料，並沒有針對座位區域設下特殊限制，基本條件是乘客必須年滿21歲。FAA也沒有禁止航空公司向緊急出口排的乘客提供酒精飲料。目前不清楚空服員為何拒絕提供飲料。紐約郵報曾聯繫聯航詢問此事，但該公司拒絕置評。

事件曝光後，不少網友認為空服員可能擅自制定規則。一網友留言表示：「這根本不是航空公司的規定，聽起來只是遇到一名想怎麼做就怎麼做、擅自制定規則的空服員。」

另一經常搭乘聯航的網友分享，今年已搭乘聯航70多趟航班，如果沒有獲得升等，通常都會坐在緊急出口排，而且幾乎每次都能拿到酒，強調這絕對不是航空規定。

事實上，聯航近期並非第一次因機組人員執行規定的方式引發乘客質疑。另一乘客上周也在Reddit發文，搭乘從丹佛飛往芝加哥的航班時，空服員要求他在起飛期間，不得將筆記型電腦放在前方座椅口袋，必須改放在前方座椅下方。

該乘客表示，搭乘聯航超過十年，過去經常在起飛時將筆電放進座椅口袋，從未被提醒不能這麼做，因此不確定是否真的有這項規定。不過，這次空服員的要求，確實符合FAA安全規範，起飛及降落期間，筆記型電腦等較大的電子設備必須妥善收納，不能放在座椅口袋。

這次因緊急出口排飲酒問題遭拒絕服務的乘客，在向聯航提出申訴後，最終獲得5000哩免費飛行里程，航空公司也針對空服員處理不當向他致歉。