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郵輪旅程終點最易出錯 下午航班較保險

記者張宏／綜合報導
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郵輪旅程最後一天，往往是旅客最容易鬆懈也最容易出錯的時刻。（示意圖，美聯社）
郵輪旅程最後一天，往往是旅客最容易鬆懈也最容易出錯的時刻。（示意圖，美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

郵輪旅程最後一天最容易因鬆懈而出錯，旅客應先查帳單、收好護照與貴重物品，並確認行李與下船安排，返程航班則以下午較安全。

郵輪旅程最後一天，往往是旅客最容易鬆懈也最容易出錯的時刻。從確認最終帳單、檢查護照與房內物品，到整理行李、確認早餐及下船安排等都可能在最後關頭帶來意想不到的麻煩。尤其一件看似常識的安排，卻可能讓旅客崩潰。

首先是返程航班不要訂太早，因為等待時間超過預期，且下船前還有很多重要的事情要做。許多人以為郵輪清晨靠港後，就能迅速下船趕往機場，實際上數千名旅客依序完成下船、通關、領取行李等程序可能耗費數小時。郵輪可能早上6時左右抵達港口，但靠港後還必須等待相關程序完成，海關及通關作業也可能需要相當時間。郵輪公司通常不建議旅客預訂中午以前的返程航班。如不想讓郵輪假期最後變成一場「趕飛機大作戰」，下午航班通常是比較保險的選擇。

旅遊網站《The Points Guy》提醒，下船日最重要的不是搶第一時間離船，而是掌握船方安排，利用這段時間做好以下幾件重要的事情。首先是檢查帳單，下船前一晚，旅客通常會收到最終消費帳單，包括飲料、特色餐廳、SPA及其他船上消費。這也是最後一次方便處理帳單問題的機會。旅客應仔細核對每一筆收費，如有疑問，最好在離船前向客服櫃檯反映。部分郵輪也可透過App或客艙智慧電視查看消費紀錄。

其次是檢查重要物品，最容易忘記的東西包括護照、保險箱和隔天衣物，將大型行李交給船員後，旅客應另外準備隨身行李，留下第二天早上需要的衣服、鞋子、牙刷及其他用品。離開客艙前，更要徹底檢查保險箱、衣櫃、抽屜、床頭櫃及床底。護照、錢包、珠寶等重要物品尤其容易因為匆忙而遺留。

大型行李前一晚就要決定怎麼處理，多數郵輪會要求旅客在最後一晚將大型行李整理好，貼上船方提供顏色及編號標籤後放在客艙門外，由船員運送至碼頭。

還有幾項容易被忽略的事項，郵輪代為保管的酒類必須在指定時間領取、客艙浴袍及泳池毛巾不要誤帶下船，以免產生額外費用。此外多數郵輪會要求旅客在上午9或更早離開客艙，因此如想悠閒享用最後一頓早餐，也應先確認餐廳營業時間及下船安排。

精華 FAQ

  • 因為下船、通關、領行李與前往機場都可能耗時數小時，郵輪即使早上靠港也不代表能立即離船，若訂中午前航班，容易因延誤而趕不上。

  • 應先核對最終消費帳單，包括飲料、特色餐廳、SPA等費用，若發現疑問要在離船前向客服反映，有些郵輪也可用App或客艙電視查看紀錄。

  • 要再次檢查保險箱、衣櫃、抽屜、床頭櫃與床底，確認護照、錢包、珠寶、隔天衣物都已收好，另外也別誤帶浴袍和泳池毛巾下船，以免產生額外費用。

保險 郵輪

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