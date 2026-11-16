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省吃儉用仍還不完信用卡債？ 5招減輕還款壓力

記者謝雨珊／綜合報導
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債務協助機構Accredited Debt Relief最新研究顯示，不少債務人...
債務協助機構Accredited Debt Relief最新研究顯示，不少債務人已經從削減非必要支出，進一步開始減少生活必需品支出。當生活開支已經省到極限，許多人的債務卻仍降不下來。（示意圖取自pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

當生活開支已省到極限仍難清償信用卡債時，應把焦點轉向利息與還款方案，透過協商、整合或管理計畫等方式減輕壓力。

根據CBS News，信用卡及其他高利率債務一旦吃掉過多收入，取消訂閱、少外食、暫停非必要消費，往往是第一步。但當生活開支已經省到極限，債務卻仍降不下來，問題就不只是「還能省什麼」，而是該如何處理高利息及還款壓力。除了繼續節流，還有哪些方法可以幫助減輕債務負擔？

債務協助機構Accredited Debt Relief最新研究顯示，不少債務人已經從削減非必要支出，進一步開始減少生活必需品支出。其中，35%的受訪者表示已減少食品雜貨開銷，42%則削減服飾或個人護理支出。然而，住房、水電、食品及交通等基本支出難以無止境削減。當預算已壓縮到一定程度，繼續省下小額支出，對降低整體債務的幫助有限。

此時，與其繼續「擠」生活費，不如把焦點轉向債務本身，從利息、還款方式及欠款金額著手，依自身財務狀況選擇適合的解決方式。

第一步：直接聯繫發卡機構。如果信用卡最低還款額已難以負擔，可直接聯繫發卡機構，詢問是否提供「經濟困難還款計畫」（hardship plan）。符合資格者可能獲得暫時降息、降低最低還款額或免除部分費用。

第二步：背負多筆高利率債務，可考慮「債務整合」。以較低利率的新貸款償還原有債務，之後每月只需支付一筆貸款。例如，原本信用卡債務利率超過20%，如果能取得利率12%的個人貸款來償還信用卡債，支付利息的成本可能因此降低。

第三步：還有能力償還，可考慮「債務管理計畫」（debt management plan）。信用諮詢機構可協助與債權人協商降息或減免費用，再由債務人每月統一付款。這類計畫通常仍需償還全部本金，但能讓還款更有系統、降低利息負擔。

第四步：無力償還，可考慮「債務協商」（debt settlement）。債務協商公司會與債權人談判，以低於原欠款的金額清償部分債務，部分計畫可能降低約30%至50%。

第五步：申請破產（bankruptcy）也可能成為需要了解的選項。不過，破產涉及重大的法律及財務後果，也可能對信用紀錄造成長期影響。

精華 FAQ

  • 文章建議不要再只盯著節流，而要直接處理債務本身。可先檢視利率、欠款與還款能力，再選擇聯繫發卡機構、整合債務或尋求協商等方法。

  • 可主動詢問是否能加入經濟困難還款計畫，符合資格者可能獲得暫時降息、降低最低還款額，或免除部分費用，先緩解短期還款壓力。

  • 債務整合適合有多筆高利率債務者；債務管理計畫適合仍有能力償還本金者；債務協商適合無力全額清償者；破產則是後果最重、需審慎評估的最後選項。

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