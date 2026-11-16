傷者失行為能力 法定監護人可代索賠

因受傷請求人身傷害索賠，有相關法律限制與條件。（示意圖取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 加州傷者若因事故失去行為能力，未必由家屬直接代辦索賠，須視授權或法院指定代理人而定，且應及早蒐證並注意2年訴訟時效。

Cascade Business News報導，在加州 這個擁有多元文化、繁忙道路與高度都市化的環境下，發生車禍或其他意外事故，有可能導致嚴重傷害。當傷者受傷昏迷、失去決策能力時，代為處理相關人身傷害索賠（Personal Injury Claim）者，恐不一定是家屬。法律專家指出，符合條件者，可由律師、法院指定監護人等代為處理，家庭關係本身，並不一定賦予家屬替受傷成年人做出法律決定的權力。

洛杉磯 首都法律事務所（The Capital Law Firm）律師指出，當傷者因嚴重傷害導致昏迷、喪失行動能力，或無法理解重要法律決策時，即使有權尋求賠償，仍可能需其他具備法律授權者協助處理。至於要採取何種法律途徑，取決於個別情況。暫時住院的傷者，可能仍有能力授權律師或保險 公司代為求償；喪失法律決策能力者，則需要法院指定的代理人處理。

家屬不應認為，只要身為傷者配偶、父母、成年子女或兄弟姊妹，就自動擁有替成年傷者做出法律決定的權力。因此，及早確認「誰能代表傷者」，有助避免後續延誤或法律爭議。

法律代理人角色

人身傷害律師可協助調查事故、蒐集證據、與保險公司溝通，準備索賠文件等。然律師需取得適當授權，才能合法代表傷者。若傷者因嚴重認知功能障礙，無法理解相關訊息，或無法在清醒之下做出決定時，可能需採取額外法律程序。

法院可依具體情況，指定專門替傷者做出醫療決定的人身監護人（Guardian），或代為管理資產的財務監管人（Conservator），他們有權替傷者做出特定決定，處理相關法律事務。

賠償所需證據

無論傷者自行提出人身傷害索賠，或透過合法授權代理人辦理，都需提供相關證據，證明事故傷害及經濟損失間的關聯，包括事故報告及現場照片；醫療紀錄、診斷結果及治療計畫；目擊證人證詞、監視器或其他影像；醫療、復健及其他相關費用帳單；證明因傷無法工作，或工作能力下降的就業紀錄；必要時，提供代理人具有合法代理的授權文件等。

索賠期限與和解批准

人身傷害索賠有訴訟時效期限，適用的期限取決於案件類型、涉及的當事人及其他法律因素等。

根據加州民事訴訟法，加州通常對人身傷害規定兩年訴訟時效，部分情況例外。若案件涉及未成年人，或法律上欠缺行為能力的成年人，可能還有其他規定，這些人的部分和解協議，亦恐需經過法院批准。若等到傷者完全康復後才尋求法律協助，可能會面臨重要證據流失，甚至錯過索賠期限的風險。