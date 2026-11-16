我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

傷者失行為能力 法定監護人可代索賠

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因受傷請求人身傷害索賠，有相關法律限制與條件。（示意圖取自Pexels）
因受傷請求人身傷害索賠，有相關法律限制與條件。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

加州傷者若因事故失去行為能力，未必由家屬直接代辦索賠，須視授權或法院指定代理人而定，且應及早蒐證並注意2年訴訟時效。

Cascade Business News報導，在加州這個擁有多元文化、繁忙道路與高度都市化的環境下，發生車禍或其他意外事故，有可能導致嚴重傷害。當傷者受傷昏迷、失去決策能力時，代為處理相關人身傷害索賠（Personal Injury Claim）者，恐不一定是家屬。法律專家指出，符合條件者，可由律師、法院指定監護人等代為處理，家庭關係本身，並不一定賦予家屬替受傷成年人做出法律決定的權力。

洛杉磯首都法律事務所（The Capital Law Firm）律師指出，當傷者因嚴重傷害導致昏迷、喪失行動能力，或無法理解重要法律決策時，即使有權尋求賠償，仍可能需其他具備法律授權者協助處理。至於要採取何種法律途徑，取決於個別情況。暫時住院的傷者，可能仍有能力授權律師或保險公司代為求償；喪失法律決策能力者，則需要法院指定的代理人處理。

家屬不應認為，只要身為傷者配偶、父母、成年子女或兄弟姊妹，就自動擁有替成年傷者做出法律決定的權力。因此，及早確認「誰能代表傷者」，有助避免後續延誤或法律爭議。

法律代理人角色

人身傷害律師可協助調查事故、蒐集證據、與保險公司溝通，準備索賠文件等。然律師需取得適當授權，才能合法代表傷者。若傷者因嚴重認知功能障礙，無法理解相關訊息，或無法在清醒之下做出決定時，可能需採取額外法律程序。

法院可依具體情況，指定專門替傷者做出醫療決定的人身監護人（Guardian），或代為管理資產的財務監管人（Conservator），他們有權替傷者做出特定決定，處理相關法律事務。

賠償所需證據

無論傷者自行提出人身傷害索賠，或透過合法授權代理人辦理，都需提供相關證據，證明事故傷害及經濟損失間的關聯，包括事故報告及現場照片；醫療紀錄、診斷結果及治療計畫；目擊證人證詞、監視器或其他影像；醫療、復健及其他相關費用帳單；證明因傷無法工作，或工作能力下降的就業紀錄；必要時，提供代理人具有合法代理的授權文件等。

索賠期限與和解批准

人身傷害索賠有訴訟時效期限，適用的期限取決於案件類型、涉及的當事人及其他法律因素等。

根據加州民事訴訟法，加州通常對人身傷害規定兩年訴訟時效，部分情況例外。若案件涉及未成年人，或法律上欠缺行為能力的成年人，可能還有其他規定，這些人的部分和解協議，亦恐需經過法院批准。若等到傷者完全康復後才尋求法律協助，可能會面臨重要證據流失，甚至錯過索賠期限的風險。

精華 FAQ

  • 不一定是家屬。若傷者仍能授權，律師或保險相關程序可先協助；若已喪失法律決策能力，則可能需由法院指定的監護人或財務監管人代為處理。

  • 因為家庭關係本身不會自動賦予替成年傷者做法律決定的權力。是否能代理，關鍵在於傷者是否仍有授權能力，或是否已取得法院正式指定的法律身分。

  • 通常需準備事故報告與現場照片、醫療紀錄與診斷、目擊證詞或影像、醫療與復健費用帳單、工作受影響的證明，以及代理人合法授權文件，以證明損害與事故關聯。

加州 保險 洛杉磯

上一則

省吃儉用仍還不完信用卡債？ 5招減輕還款壓力

下一則

台裔移民改變人生 劉雲平、劉弘威談家庭故事

延伸閱讀

黃仁勳外遇股票大跌 華人股東集體提告 可獲10億賠償？

黃仁勳外遇股票大跌 華人股東集體提告 可獲10億賠償？
股民集體告輝達賠多少？阿里巴巴曾賠2.5億 瑞幸1.75億

股民集體告輝達賠多少？阿里巴巴曾賠2.5億 瑞幸1.75億
移民身分待批 律師：可爭取臨時駕照

移民身分待批 律師：可爭取臨時駕照
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放
紅藍卡啟動身分審查 社安局：未補證明2027年恐停保

紅藍卡啟動身分審查 社安局：未補證明2027年恐停保
華翁駕車衝撞超市外人群8傷 2人一度受困車下 現場民眾合力救出

華翁駕車衝撞超市外人群8傷 2人一度受困車下 現場民眾合力救出

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

2026-11-12 22:22
法院認證的粵語翻譯員，供不應求，日薪可達2000元。圖為位於巴沙迪那的洛杉磯縣高等法院。（記者王若然／攝影）

加州這職業 日薪2000元 仍供不應求 華人有優勢

2026-11-12 21:14
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20
南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（取自European Garden House官網）

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

2026-11-09 01:19
這項公車專用道執法計畫，由洛杉磯縣大都會運輸局（LA Metro）與洛杉磯市交通局共同推行。圖為LA Metro的公車示意圖。（取自LA Metro臉書）

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

2026-11-13 15:17

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援