綠卡族海外執業 恐須繳15.3%自雇稅

北美華人會計師協會理事長張青提醒，海外自僱收入可能涉及15.3%的美國自僱稅。(張青提供)

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，美國綠卡持有人在海外自行執業時，除申報全球所得外，還可能因收入屬自雇而須繳15.3%自雇稅。

美國綠卡 持有人在海外自行執業，除申報所得稅，還可能面臨15.3%的自雇稅。北美華人會計師協會理事長張青指出，許多新移民不了解美國所得稅與自雇稅的差別，直到報稅 時才發現，海外工作收入可能帶來額外稅負。

台美會計師協會會長洪巍表示，部分在台灣執業的醫師取得美國綠卡後，以為長期在台灣工作、醫療收入由台灣健保 支付，就不必繳納美國自雇稅。然而，美國綠卡持有人原則上須申報全球所得，是否須繳自雇稅，主要取決收入性質，而非工作地點或付款來源。若醫師自行經營診所，健保給付通常須列入醫療業務收入，扣除合理且必要的業務支出後，再計算淨自雇所得。即使符合外國所得排除規定，通常也不會因此自動免除自雇稅義務。但若醫師只是受雇醫院或診所、領取薪資，稅務處理可能不同，須依實際雇傭契約、工作關係及收款架構判斷。

張青表示，類似問題不只發生在台灣醫師身上，包括在中國大陸、台灣自營其他事業、提供專業服務的美國綠卡持有人，都可能面臨相同情況。他指出，海外收入可分為受雇薪資、自雇所得及被動收入三類。若當事人在當地公司任職，具有明確雇主與雇員關係，通常主要涉及兩地所得稅申報及抵免；但若自行開業、獨立承攬業務，則可能須透過美國稅表附表C申報業務收入，扣除相關成本與費用後，除了所得稅，還須評估自雇稅義務。

「所得稅和薪資稅是兩個不同稅種。」張青指出，美國自雇稅一般稅率為15.3%，包括12.4%的社安稅與2.9%的聯邦醫療保險稅。自雇人士原則上須自行承擔兩部分。