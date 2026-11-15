聖地牙哥加大教授 靠「韌性」抗癌

聖地牙哥加大史坦老化研究所執行主任格洛里奧索（Danielle Glorioso）成功抗癌。（史坦老化研究所）

AI摘要 文章摘要整理： UC San Diego教授格洛里奧索罹患晚期大腸直腸癌後，將長年教導高齡者的心理韌性實踐於自身，靠運動、支持與感恩度過艱難療程，最終確認無癌細胞。

KTLA 5電視台報導，聖地牙哥 加大（UC San Diego）史坦老化研究所（Stein Institute for Research of Aging）執行主任格洛里奧索（Danielle Glorioso）一年多前發現罹患晚期大腸直腸癌。長期致力健康老化與心理韌性研究，她將多年來教導高齡者的「心理韌性」運用自身上，透過運動、親友支持與感恩成功抗癌，今年5月18日確認體內已無癌細胞。

要用一個詞概括格洛里奧索這段抗癌經歷，那就是「韌性」（resilience）。聖地牙哥加大今日新聞（UC San Diego Today）報導，她長期飽受不明原因的腸胃問題，這些症狀後來證實因腫瘤 引起，可能已在其體內潛伏長達10年。

發現腫瘤後，醫療團隊建議格洛里奧索停職一年專心抗癌，但她告訴腫瘤內科醫師吳彼得（Peter Wu，譯音），這並非她的選項。「那一刻我非常堅定，不讓癌症 奪走我的工作與熱愛的一切。」

接下來的治療過程極為艱辛，她需先接受放療與化療。放射腫瘤學家謝勒（Michael Sherer）替她制定連續25日放療療程。回想那段時間，「簡直是地獄。」她說。

格洛里奧索幾個月後，再接受三種藥物，八個療程的化療。其中一種藥物要連續注射46小時，她需將這套被她稱為「悲慘袋（Sad Sack）」，攜帶式靜脈注射設備帶回家。

「那真是非常艱難，」她道，「我曾連續好幾星期無法下床，心想著『癌症，今天你贏了。』但隔天我又會裝上『悲慘袋』到住家附近散步。大概是這樣的心態，幫我撐過整個療程。」

抗癌期間，格洛里奧索持續工作。她採用自己長年推動「提升心理韌性計畫」（Raise Your Resilience Program）中的方法。該計畫旨在幫助高齡者，透過心理、自我關懷、感恩，及從事符合個人價值的活動，增強面對逆境的心理韌性。聖地牙哥加大今日新聞指出，這套計畫其實「適用各種年齡層」。

格洛里奧索將這些方法融入抗癌期間的日常生活。「我依舊去上瑜伽課、出門散步，持續與親友保持聯繫，然後，我練習感恩，幫助自己度過黑暗期。」

吳彼得亦表示，能持續保持身體活動，擁有強大支持網的患者，通常在治療過程中會展現出更強大的心理韌性。

歷時一年，如今她抗癌成功，但仍需每三個月回診追蹤。