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42號提案阻止富人稅反制措施 通過

編譯廖宜怡／綜合報導
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繼否決富人稅40號提案後，加州選民再通過反制富人稅的42號提案。（美聯社）
繼否決富人稅40號提案後，加州選民再通過反制富人稅的42號提案。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州選民先否決40號富人稅提案，又通過42號反制措施，禁止對多類個人財產加徵新稅，並由科技高層資助的陣營強力推動。

加州選民在11月選舉中痛擊富人稅支持者，繼否決向億萬富豪徵收一次性5%稅金的富人稅40號提案（Proposition 40）後，再通過阻止富人稅的反制措施42號提案（Proposition 42）。

美聯社13日晚間在統計了加州42號提案約96%的選票後，宣布該提案獲得通過。美聯社統計，42號提案的贊成票51.3%，反對票接近49%。這個結果對已被選民否決的40號提案支持者來說是雙重打擊。

42號提案禁止對個人財產徵收新稅，適用範圍包括401(k)退休帳戶、商業獲利、數位資產、智慧財產權和個人資產。它還禁止追溯徵稅（40號提案原本將對2026年1月1日前居住在加州的億萬富豪徵稅），除非州政府宣布進入緊急狀態。

42號提案獲得由谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）、創投家和其他反對富人稅的科技高層人士資助的組織「建設更美好的加州」（Building a Better California）支持。為了讓40號提案被否決，布林不惜花費超過1億元重金大力反對。

42號提案被設計成所謂的「毒丸」（poison pill）提案，即如果40號提案和42號提案都獲得通過，但42號提案獲得的贊成票數多於40號提案獲得的贊成票數時，40號提案就會被廢除。

支持42號提案的陣營發出聲明：「加州選民已發出明確訊息：他們辛苦工作累積的個人資產不應該成為新增稅收的目標。隨著42號提案的通過，加州居民的退休帳戶和畢生積蓄終於獲得了應有的保護。加州是美國生活和退休成本最高的地區之一，高稅率和高生活成本已讓居民難以儲蓄。」

精華 FAQ

  • 選民先否決40號提案，隨後又通過42號反制措施。美聯社在統計約96%選票後宣布42號提案過關，贊成票為51.3%，反對票接近49%。

  • 42號提案禁止對個人財產徵收新稅，涵蓋401(k)退休帳戶、商業獲利、數位資產、智慧財產權與個人資產，同時也限制除緊急狀態外的追溯徵稅。

  • 42號提案獲得反對富人稅的科技高層與組織「建設更美好的加州」支持，並由谷歌共同創辦人布林等人資助。它被設計成「毒丸」提案，用來讓40號提案在特定條件下失效。

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