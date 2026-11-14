我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

延宕多年 Ring發表家用無人機保全

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「Ring Drone Cam」的裝置將於明年1月底上市，售價250元。（彭博）
「Ring Drone Cam」的裝置將於明年1月底上市，售價250元。（彭博）

AI摘要

文章摘要整理：

Ring終於推出家用無人機保全產品Drone Cam，售價250元、明年1月底上市，並以AI與雲端運算解決長期開發瓶頸。

洛杉磯時報報導，亞馬遜（Amazon.com Inc.）旗下智慧居家品牌Ring在首度公布計畫逾六年後，終於正式發表其家用飛行保全無人機

Ring周二宣布，這款全新命名為「Ring Drone Cam」的裝置將於明年1月底上市，售價250元。該產品採用輕量化且徹底重新設計的外觀，與Ring最早在2020年發表、原定隔年出貨的原型機幾乎大相逕庭。

現任亞馬遜副總裁的Ring創辦人西米諾夫（Jamie Siminoff）表示，在這兩次開發過程中，團隊都陷入了他所謂的「惡性循環」。隨著公司為無人機增加更多感測器與運算能力，就必須配備更大的電池；然而，機身隨之增加的重量又需要動力更強的旋翼，進而影響整體的飛行穩定性。「你基本上就是在不斷修補問題，結果卻衍生出更多問題，讓情況變得更糟」。

西米諾夫指出，關鍵轉折點在於公司決定高度仰賴人工智慧（AI）來協調無人機的飛行能力與核心功能，並將絕大部分的運算需求轉移至雲端處理。

未連網的Ring Drone Cam僅能執行起飛與安全降落，其餘幾乎所有功能–從規畫飛行路徑到回應家中其他Ring攝影機發出的警報–都必須仰賴AI與穩定的Wi-Fi連線。

這款無人機單次最長飛行時間為5至8分鐘，隨後便需返回充電座充電，每飛行1分鐘大約需要充電8分鐘。

Ring Drone Cam配備148度廣角鏡頭，可錄製2K解析度影像。用戶可為裝置設定排程巡邏，同時也能在收到Ring生態系中其他產品（如感測器與警報器）的通知時自動升空查看。

在設定過程中，用戶需先在居住空間內畫定安全的飛行區域與路線。即便無人機在飛行途中耗盡電量或失去連線，也能自動降落在預設的安全地點。

Ring展示了Drone Cam的試產樣機，該無人機重量僅約0.36磅，輕巧且堅固，足以承受幾次碰撞摔落；不過與同類型產品一樣，飛行時的噪音並不小。

精華 FAQ

  • Ring宣布全新家用飛行保全無人機Ring Drone Cam將於明年1月底上市，售價為250元。這款產品是在計畫首度公開逾6年後才正式推出。

  • 西米諾夫指出，團隊曾陷入感測器、電池、重量與旋翼互相牽制的惡性循環，越修補問題越產生新問題。後來改以AI協調飛行並把多數運算移到雲端，才找到突破口。

  • 它可設定排程巡邏，或在其他Ring裝置觸發警報時自動升空查看，並具148度廣角與2K錄影；但未連網時僅能起降，單次飛行約5到8分鐘，且需頻繁回充。

無人機 亞馬遜 洛杉磯

上一則

加州社區學院教授網上授課 年入80萬

下一則

加州沿岸海平面已高出1至1.5呎 感恩節將迎大潮恐淹水

延伸閱讀

中製AI雷射滅蚊裝置 恐傷眼

中製AI雷射滅蚊裝置 恐傷眼
飛行夢不滅 28歲航管員駕駛動力飛行傘上班

飛行夢不滅 28歲航管員駕駛動力飛行傘上班
富士膠片推出新一代多功能影印機 憑藉雲端服務及人工智能實現迭代升級

富士膠片推出新一代多功能影印機 憑藉雲端服務及人工智能實現迭代升級
「攻擊-21」如何在四川艦起降 央視披露相關技術細節

「攻擊-21」如何在四川艦起降 央視披露相關技術細節
整理包／搭飛機別當討厭鬼 機艙禁忌、舒適飛行與免費升艙祕訣一次看

整理包／搭飛機別當討厭鬼 機艙禁忌、舒適飛行與免費升艙祕訣一次看
台灣賽車手深圳打造「飛行卡丁車」 進軍低空經濟

台灣賽車手深圳打造「飛行卡丁車」 進軍低空經濟

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

2026-11-12 22:22
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11