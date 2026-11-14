延宕多年 Ring發表家用無人機保全

「Ring Drone Cam」的裝置將於明年1月底上市，售價250元。（彭博）

AI摘要 文章摘要整理： Ring終於推出家用無人機保全產品Drone Cam，售價250元、明年1月底上市，並以AI與雲端運算解決長期開發瓶頸。

洛杉磯 時報報導，亞馬遜 （Amazon.com Inc.）旗下智慧居家品牌Ring在首度公布計畫逾六年後，終於正式發表其家用飛行保全無人機 。

Ring周二宣布，這款全新命名為「Ring Drone Cam」的裝置將於明年1月底上市，售價250元。該產品採用輕量化且徹底重新設計的外觀，與Ring最早在2020年發表、原定隔年出貨的原型機幾乎大相逕庭。

現任亞馬遜副總裁的Ring創辦人西米諾夫（Jamie Siminoff）表示，在這兩次開發過程中，團隊都陷入了他所謂的「惡性循環」。隨著公司為無人機增加更多感測器與運算能力，就必須配備更大的電池；然而，機身隨之增加的重量又需要動力更強的旋翼，進而影響整體的飛行穩定性。「你基本上就是在不斷修補問題，結果卻衍生出更多問題，讓情況變得更糟」。

西米諾夫指出，關鍵轉折點在於公司決定高度仰賴人工智慧（AI）來協調無人機的飛行能力與核心功能，並將絕大部分的運算需求轉移至雲端處理。

未連網的Ring Drone Cam僅能執行起飛與安全降落，其餘幾乎所有功能–從規畫飛行路徑到回應家中其他Ring攝影機發出的警報–都必須仰賴AI與穩定的Wi-Fi連線。

這款無人機單次最長飛行時間為5至8分鐘，隨後便需返回充電座充電，每飛行1分鐘大約需要充電8分鐘。

Ring Drone Cam配備148度廣角鏡頭，可錄製2K解析度影像。用戶可為裝置設定排程巡邏，同時也能在收到Ring生態系中其他產品（如感測器與警報器）的通知時自動升空查看。

在設定過程中，用戶需先在居住空間內畫定安全的飛行區域與路線。即便無人機在飛行途中耗盡電量或失去連線，也能自動降落在預設的安全地點。

Ring展示了Drone Cam的試產樣機，該無人機重量僅約0.36磅，輕巧且堅固，足以承受幾次碰撞摔落；不過與同類型產品一樣，飛行時的噪音並不小。