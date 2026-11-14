非處方減肥藥、增肌劑 明年元旦起禁售青少年
加州已通過新法，自2027年1月1日起禁止向18歲以下人士販售非處方減肥藥與增肌補劑，並要求年齡驗證，以降低青少年健康風險。
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加州已通過新法，自2027年1月1日起禁止向18歲以下人士販售非處方減肥藥與增肌補劑，並要求年齡驗證，以降低青少年健康風險。
明年1月1日起，加州將實施一項新法律，禁止零售商和配送服務商向18歲以下人士出售非醫生處方減肥藥和增肌補劑，以防青少年使用含有危險副作用的藥性產品，亦應對他們因服用非處方減肥藥而引致飲食失調症。
洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，該項已通過的第2030號法案強制要求對購買減肥藥，或用以減肥或增肌為目的的補充劑等受管制產品，進行購買者的年齡驗證，每次違規最高可處以罰款500元。
受規管的補充劑例如是用以增肌的肌酸（Creatine），以及類固醇、綠茶萃取物、覆盆子酮、藤黃果和綠咖啡豆萃取物。
克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）表示，肌酸可以為肌肉提供能量，而肌酸補充劑有助增加力氣及促進大腦健康。肌酸存在於富含蛋白質的食物中，例如紅肉、海鮮和動物奶。
該法案內容為：「透過進行指定的身分驗證，以禁止任何人以零售或批發促銷的方式出售、提供出售或贈送、及禁止送貨商出售、交付或安排交付非處方減肥藥或膳食補充劑（用於減肥或增肌）予本州18歲以下人士，除非另有規定。」
州長紐森在新聞稿中說明立法原因：「未經處方、未經醫學批准的減肥或增肌產品可能存在危險的副作用，而且常常被錯誤貼標籤，又或摻雜有害物質如類固醇。然而，近十分之一的青少年都使用過這類產品。除了直接風險之外，服用非處方減肥藥的青少年，在三年內被診斷出患有飲食失調症的可能性，是不服用者的六倍。」
紐森已簽署了這項法案，使其正式生效，並將於2027年1月1日實施。
新法禁止零售商與配送服務商，向18歲以下人士出售非醫生處方的減肥藥，以及用於減肥或增肌的膳食補充劑，目的是降低青少年接觸高風險產品的機會。 法案要求業者在出售前進行購買者年齡驗證，無論是零售、批發促銷，或由送貨商交付都受規管；每次違規最高可被罰500元。 紐森表示，這些未經處方或醫學批准的產品可能有危險副作用，且常被錯誤標示或摻有類固醇等有害物質；他也指出，青少年使用後罹患飲食失調症的風險明顯上升。
精華 FAQ
新法禁止零售商與配送服務商，向18歲以下人士出售非醫生處方的減肥藥，以及用於減肥或增肌的膳食補充劑，目的是降低青少年接觸高風險產品的機會。
法案要求業者在出售前進行購買者年齡驗證，無論是零售、批發促銷，或由送貨商交付都受規管；每次違規最高可被罰500元。
紐森表示，這些未經處方或醫學批准的產品可能有危險副作用，且常被錯誤標示或摻有類固醇等有害物質；他也指出，青少年使用後罹患飲食失調症的風險明顯上升。
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