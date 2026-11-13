全球最長航班紀錄 飛越2日出、2日落 穿越三大洲、兩大洋

空中巴士A350-1000ULR成功地成為全球商務客機飛行距離最長的機型。（Airbus／Qantas）

AI摘要 文章摘要整理： 空中巴士A350-1000ULR以24小時24分鐘、1萬4388哩創下商業客機最長飛行紀錄，也為澳洲航空的超長程直飛航線計畫鋪路。

每日郵報報導，兩次日出、兩次日落，空中巴士（Airbus）A350-1000ULR客機正式創下商業客機飛行距離最長的金氏世界紀錄（Guinness World Records），1萬4388哩，飛行時間24小時又24分鐘。

這項任務是空中巴士根據澳洲 航空（Qantas Airways）提出「日出計畫」（Project Sunrise）的一部分。該航空將於明年推出全球史上最長的兩條商用直飛航線：全長1萬573哩，從雪梨飛往倫敦；及雪梨飛往紐約市 ，全長1萬100哩。這兩條航線都將持續驚人的22小時，且很可能徹底改變人們飛行方式，讓長程直飛旅行模式成為主流。與目前需中途加油的航程相比，這兩條航線將縮短四小時旅行時間。

這項打破金氏世界紀錄的飛行由墨爾本起飛，飛往雪梨上空，接著飛越太平洋，朝洛杉磯方向前進，中途穿越國際換日線。隨後，飛機再橫越北美大陸及大西洋，向南飛往英國，飛越倫敦上空後，最終抵達法國土魯斯（Toulouse）。當這架飛機穿越三大洲、兩大洋時，機組人員見證兩次日落與兩次日出。

這趟飛行距離達1萬2503海浬，相當於2萬3155公里，1萬4388哩，飛行時間超過24小時。機上有13人，包括三名空中巴士試飛員、兩名澳洲航空飛行員，及五名空中巴士飛行測試工程師。另外還有兩名空中巴士設計工程師，及一名國際航空聯合會（International Aeronautical Federation）代表。

空中巴士商用飛機首席執行官華格納（Lars Wagner）表示，這項成就體現空中巴士具有開拓與創新精神。為回應澳洲航空提出的挑戰，團隊齊心協力，以高效且經濟可行的方式延長A350-1000機型航程，使其能執行全球有史以來最長的商業飛行。「今天，我們可以說，A350確實是無可爭議的長城飛行領導者。」

截至2026年10月底，A350系列客機已獲得70家客戶，1628架訂單，超過740架飛機已投入42家航空公司商用飛行市場，執行全球各地長程航線。澳洲航空也根據「日出計畫」訂購12架A350-1000ULR客機。首架飛機預計2027年4月交付，且可望於同年稍晚正式投入雪梨至倫敦航線。