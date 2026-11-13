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花椰菜怎麼洗農藥、髒汙？ 專家教你5分鐘搞定

編譯組／綜合報導
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花椰菜的正確清洗方式有多種，民眾可依個人習慣與時間彈性選擇。時間緊迫時，以冷水流...
花椰菜的正確清洗方式有多種，民眾可依個人習慣與時間彈性選擇。時間緊迫時，以冷水流動沖洗最為迅速；若想更徹底清潔，浸泡醋水或清水則是最理想的作法。示意圖。（取材自pexels.com@ Casa Norte ）

AI摘要

文章摘要整理：

花椰菜可在5分鐘內以清水、醋水或鹽水洗淨，但應在烹調前才清洗並徹底瀝乾，才能減少殘留汙染物並延長保存時間。

Yahoo新聞網報導，綠色花椰菜（又稱青花）與大多數蔬果一樣，表面極易殘留農藥、小蟲及泥沙，因此徹底且正確地清洗至關重要。清洗花椰菜看似繁瑣，但掌握訣竅後僅需5分鐘或更短時間即可完成。善用白醋、鹽或小蘇打粉等日常食材，便能輕鬆洗淨這類十字花科蔬菜。

為避免蔬菜提早腐爛，花椰菜務必在「烹調前」再清洗。延長蔬果保鮮期的關鍵在於清洗時機與保存方式。事實上，若未經清洗並放置於通風的容器或保鮮袋中，花椰菜在冷藏條件下可保存近一周。

冷凍保存亦是絕佳選擇，但此時則必須先洗淨。徹底沖洗後務必完全瀝乾，經急速冷凍後再裝入冷凍密封袋。冷凍花椰菜可保存長達一年，無論用於烘蛋、熱炒或煮湯，都是既省錢又便捷的備料方式。

花椰菜的正確清洗方式有多種，民眾可依個人習慣與時間彈性選擇。時間緊迫時，以冷水流動沖洗最為迅速；若想更徹底清潔，浸泡醋水或清水則是最理想的作法。

切勿使用肥皂、洗碗精、漂白水或其他清潔劑洗滌蔬果。花椰菜結構細密多孔，極難將殘留化學物質徹底沖洗乾淨。

1.流動清水沖洗法

最直觀的方式是直接在廚房水槽以水流沖洗，步驟如下：

－手持整顆花椰菜的莖部，將花蕾朝下；若已切成小朵，則可置於瀝水籃中。

－以冷水沖洗整顆花椰菜，確保每個隙縫都經過水流沖刷。

－用廚房紙巾或乾淨毛巾將表面水分拍乾；若整顆清洗，烹調前再分切成小朵。

2.醋水浸泡法

部分民眾傾向使用稀釋白醋浸泡，以更有效去除殘留汙染物，操作步驟如下：

－於調理盆中將1/3杯白醋與2.5杯冷水混合調勻。

－將花椰菜浸泡在醋水中約2至5分鐘，靜待泥垢脫落。

－取出後置於流動冷水下徹底沖洗，洗淨殘存醋液。

－烹調前以廚房紙巾或毛巾拍乾。

家中若無白醋，直接以冷水浸泡亦可；此外，也可將1/4杯小蘇打粉加入1加侖清水中，調製成蔬菜洗滌液使用。

3.鹽水清潔法

若手邊沒有白醋或小蘇打粉，隨手可得的食鹽同樣能達到清潔效果，操作方式如下：

－取一大盆水，加入至少兩湯匙食鹽攪拌均勻。

－將花椰菜浸泡於鹽水中5至10分鐘。

－在水中輕輕晃動、攪洗，幫助抖落殘留的泥沙與小蟲。

－以冷水徹底沖淨鹽分，最後拍乾即可。

精華 FAQ

  • 因為花椰菜花蕾密集多孔，容易卡住農藥、泥沙和小蟲；若只簡單沖洗，深處縫隙仍可能殘留汙物，影響食用安全與口感。

  • 可先將花椰菜花蕾朝下，用冷水流動沖洗整顆或小朵，確保每個縫隙都被沖到，再用紙巾拍乾即可，這是最快速的方式。

  • 醋水可用1/3杯白醋加2.5杯冷水浸泡2至5分鐘，再以清水沖淨；鹽水則是在水中加至少2湯匙鹽，浸泡5至10分鐘後徹底沖洗。

花椰菜

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