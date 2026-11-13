加州放寬房東將停車位改建附屬住宅 租戶反彈
加州為緩解住房短缺推動SB 1211，允許房東將非居住空間改建ADU且不必補足停車位，引發租客尤其是高齡與身障者強烈反彈與訴訟。
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加州為緩解住房短缺推動SB 1211，允許房東將非居住空間改建ADU且不必補足停車位，引發租客尤其是高齡與身障者強烈反彈與訴訟。
紐約郵報報導，為緩解住房短缺，加州不少房東受惠於2025年生效的SB 1211法律，放寬房東將車庫及其他非用於居住的空間改建為附屬住宅單位（Accessory Dwelling Units，ADU），且禁止地方政府要求屋主補足因此減少的停車位。然此舉引發房客強烈反彈，甚至對房東與市府提起訴訟。
該法是加州為緩解住房短缺採取的措施之一。對房東而言，無需購買更多土地，就能透過新增住宅單位收取更多租金。然租客卻可能因此失去原本有保障的停車位，甚至因此被迫搬離住處。
根據洛杉磯時報，此情況對高齡及身心障礙居民影響最甚。現年70歲的艾莉絲（Tracey Ellis），2001年起便住在日落大道（Sunset Strip）附近一棟受到租金穩定管制公寓，平時需仰賴拐杖行走。對她來說，公寓車庫有停車位，是她得以開車看診及外出採買重要條件。
然近期房東通知她與其他租客，因要在車庫上方興建住宅單位，施工期間停車位將被迫占用一至兩年，甚至更久。她說，「在這座城市，停車位對人們來說就是生命的一部分吧。」
目前每月支付略高於1600元租金。房東最初向他們提出條件，只要放棄停車位，每月租金可減少100元。然她擔心這點錢不足以支付其他交通工具費用。
洛市銀湖區（Silver Lake）83歲努姆（Karen Numme）自1995年起，就住在租金穩定管制住宅。然房東近期計畫永久取消車庫停車位，且要在車庫原址興建兩個公寓單位。由於她的行動能力受限，很擔心未來要在陡峭的街道上尋找停車格。
根據洛杉磯時報，她已對房東提起訴訟，認為房東的改建計畫違反加州公平住房及身心障礙相關法律，也違反地方租客保護規定。其代表律師坎貝爾（Frances Campbell）說，「你們想蓋多少房子都可以，房東想賺多少錢都行，但不能犧牲老人和身心障礙者權益。」
支持該法人士認為，住房的重要性高於停車位。曾於2024年共同推動SB 1211法案的倡議組織California YIMBY傳播總監路易斯（Matthew Lewis）表示，洛杉磯面臨的並非停車位短缺問題，而是住房危機。
洛市都市規畫官員指出，他們對可能失去停車位的租客「深表同情」，但市府仍需核准附屬住宅單位的建築許可，因市府「無法凌駕於州法之上」。
SB 1211允許房東把車庫及其他非居住空間改建為附屬住宅單位，並禁止地方政府要求屋主補足因此減少的停車位，等於降低增加住宅供給的門檻。 因為房東雖可透過改建增加租金收入，但原本有保障的停車位可能被取消或長期占用，對依賴開車就醫、採買的租客尤其不便，甚至可能被迫搬離。 報導指出，高齡與身心障礙租戶受影響最大，例如70歲與83歲住戶都擔心失去車位後生活受阻，其中1人已對房東提告，主張違反公平住房與身障相關法律。
精華 FAQ
SB 1211允許房東把車庫及其他非居住空間改建為附屬住宅單位，並禁止地方政府要求屋主補足因此減少的停車位，等於降低增加住宅供給的門檻。
因為房東雖可透過改建增加租金收入，但原本有保障的停車位可能被取消或長期占用，對依賴開車就醫、採買的租客尤其不便，甚至可能被迫搬離。
報導指出，高齡與身心障礙租戶受影響最大，例如70歲與83歲住戶都擔心失去車位後生活受阻，其中1人已對房東提告，主張違反公平住房與身障相關法律。
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