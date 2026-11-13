成本上漲、長者照護需求增加 日間保健中心經營挑戰大

奇諾華康日間保健中心（Chino Care ADHC）執行長Winston Mai表示，對目前的經營環境而言，最大的挑戰之一，就是各項營運成本不斷增加。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加日間保健中心面對政府給付未調、成本持續飆升與長者照護需求增加的三重壓力，經營者須在財務平衡與服務品質間艱難取捨。

成人日間保健中心（Adult Day Health Care）隨著南加 人口逐漸老化，在長者健康照護及社區服務方面扮演日益重要角色。然而，對經營者而言，提供長者完善的照護服務並不容易。近年人資、餐飲、交通及各類保險 費用持續上漲，但政府支付的服務費多年來未有相應調整，甚至逐漸削減，加上服務對象年齡漸長、健康照護需求增加，使日間保健中心普遍面臨財務與服務品質的雙重考驗。

奇諾華康日間保健中心（Chino Care ADHC）執行長Winston Mai表示，他從事醫療照護相關機構管理工作已有15年以上，深知日間保健中心經營需要兼顧財務管理、行政運作及長者照護。對目前的經營環境而言，最大挑戰之一，就是各項營運成本不斷增加。

他指出，過去約十年，政府支付的服務費用基本上沒有太大變化，但照護機構的日常開支卻持續上漲。從員工薪資、餐飲食材到交通接送，幾乎所有項目都比以前昂貴，其中保險費用尤其沉重。

他表示，汽車保險、健康保險、責任保險及勞工賠償保險等，近年都出現明顯漲幅，有些保險每年增加超過10%，部分項目在過去兩、三年甚至增加一倍。此外，執照及相關許可費用也比過去高出不少。他說，在收入增長有限、支出不斷增加的情況下，如何做好預算管理、維持收支平衡，同時不犧牲服務品質，成為管理團隊每天必須面對的課題。

除了財務壓力，長者照護也是另一項重要挑戰，他表示，隨著參加中心活動的長者逐漸年長，健康狀況可能出現變化，照護需求也隨之增加。中心不僅要安排日常活動及交通接送，更需要密切留意長者身體狀況，尤其是跌倒風險。

他說，華康每周舉行跨專業團隊會議，討論不同長者的個別情況，包括如何及早辨識具有較高跌倒風險的參加者，以及採取哪些預防措施，避免意外發生。他說，日間保健中心的管理並非單純安排活動或提供餐食，而是每天都可能遇到不同問題，例如交通接送安排、長者健康狀況改變，以及個別服務需求等，都需要管理團隊及時協調、逐一處理。