我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

成本上漲、長者照護需求增加 日間保健中心經營挑戰大

記者啟鉻／奇諾報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奇諾華康日間保健中心（Chino Care ADHC）執行長Winston Ma...
奇諾華康日間保健中心（Chino Care ADHC）執行長Winston Mai表示，對目前的經營環境而言，最大的挑戰之一，就是各項營運成本不斷增加。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加日間保健中心面對政府給付未調、成本持續飆升與長者照護需求增加的三重壓力，經營者須在財務平衡與服務品質間艱難取捨。

成人日間保健中心（Adult Day Health Care）隨著南加人口逐漸老化，在長者健康照護及社區服務方面扮演日益重要角色。然而，對經營者而言，提供長者完善的照護服務並不容易。近年人資、餐飲、交通及各類保險費用持續上漲，但政府支付的服務費多年來未有相應調整，甚至逐漸削減，加上服務對象年齡漸長、健康照護需求增加，使日間保健中心普遍面臨財務與服務品質的雙重考驗。

奇諾華康日間保健中心（Chino Care ADHC）執行長Winston Mai表示，他從事醫療照護相關機構管理工作已有15年以上，深知日間保健中心經營需要兼顧財務管理、行政運作及長者照護。對目前的經營環境而言，最大挑戰之一，就是各項營運成本不斷增加。

他指出，過去約十年，政府支付的服務費用基本上沒有太大變化，但照護機構的日常開支卻持續上漲。從員工薪資、餐飲食材到交通接送，幾乎所有項目都比以前昂貴，其中保險費用尤其沉重。

他表示，汽車保險、健康保險、責任保險及勞工賠償保險等，近年都出現明顯漲幅，有些保險每年增加超過10%，部分項目在過去兩、三年甚至增加一倍。此外，執照及相關許可費用也比過去高出不少。他說，在收入增長有限、支出不斷增加的情況下，如何做好預算管理、維持收支平衡，同時不犧牲服務品質，成為管理團隊每天必須面對的課題。

除了財務壓力，長者照護也是另一項重要挑戰，他表示，隨著參加中心活動的長者逐漸年長，健康狀況可能出現變化，照護需求也隨之增加。中心不僅要安排日常活動及交通接送，更需要密切留意長者身體狀況，尤其是跌倒風險。

他說，華康每周舉行跨專業團隊會議，討論不同長者的個別情況，包括如何及早辨識具有較高跌倒風險的參加者，以及採取哪些預防措施，避免意外發生。他說，日間保健中心的管理並非單純安排活動或提供餐食，而是每天都可能遇到不同問題，例如交通接送安排、長者健康狀況改變，以及個別服務需求等，都需要管理團隊及時協調、逐一處理。

精華 FAQ

  • 最大的壓力來自收入與支出嚴重失衡。政府支付的服務費多年幾乎未變，但人力、餐飲、交通與各類保險成本持續上漲，讓中心在維持營運與服務品質上都更吃力。

  • 包括員工薪資、餐飲食材、交通接送、汽車保險、健康保險、責任保險與勞工賠償保險等，其中部分保險費每年增幅超過10%，有些兩、3年內甚至翻倍。

  • 中心每周召開跨專業團隊會議，討論個別長者狀況，特別是跌倒風險較高者，並及早採取預防措施，同時協調交通、活動安排與突發健康變化等日常問題。

南加 保險

上一則

花椰菜夾帶泥沙髒汙難除 用這樣子洗後冷凍可保存1年

下一則

30年房貸持平6.875% 通膨降溫不如預期

延伸閱讀

善用Medicare紅藍卡 長者健康多一層保障HIICAP免費提供專業諮詢與協助

善用Medicare紅藍卡 長者健康多一層保障HIICAP免費提供專業諮詢與協助
白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增
人口老化…紐約州白卡支出本財年逼近1340億

人口老化…紐約州白卡支出本財年逼近1340億

Alignment Health 11/11 起舉辦灣區免費說明會 協助長者瞭解紅藍卡

Alignment Health 11/11 起舉辦灣區免費說明會 協助長者瞭解紅藍卡
醫保範圍限縮 無保險病患恐變多

醫保範圍限縮 無保險病患恐變多
日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20
南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（取自European Garden House官網）

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

2026-11-09 01:19

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理