「華康」深耕奇諾近9年 提供專業照護與人文陪伴長者
奇諾華康日間保健中心自2017年成立以來，結合專業照護、人文陪伴與文化活動，並在疫情與制度複雜環境中持續支援華人長者。
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奇諾華康日間保健中心自2017年成立以來，結合專業照護、人文陪伴與文化活動，並在疫情與制度複雜環境中持續支援華人長者。
奇諾華康日間保健中心（Chino Care ADHC）自2017年創立以來，至今已走過近九個年頭。華康始終秉持以長者為本服務理念，不僅提供專業健康照護，也透過人文關懷與文化傳承，陪伴長者安享退休生活。這裡更是長者交友、學習、活動，分享生活點滴的第二個家。
據了解，2017年感恩節前夕，華康日間保健中心在奇諾市正式成立，成為當時較早將成人日間保健服務帶入南加東部華人社區的機構之一。創辦人李咏（Wendy）具有專業護理背景，長期從事居家醫療服務及成人日間保健中心管理工作。
深入了解加州成人日間保健服務（Adult Day Health Care）的制度與運作模式後，李咏認為，這項結合醫療照護、復健訓練、社會服務及日常活動的服務模式，正是社區長者所需要的重要支持。
該中心日常運營負責人Karen介紹，在華康，長者依照個別照護計畫，接受血壓、血糖、體重等基本健康監測，也能參與復健訓練、團體活動及社交互動。長年累積的信任，讓中心逐漸成為不少長者日常生活中的重要依靠。有些長者在家中不慎跌倒或碰撞，第一時間想到的不是聯絡家庭醫師，而是告知華康的護理人員。
2020年新冠疫情爆發，居家避疫打亂許多長者原有的生活步調，也為日間保健服務帶來前所未有的挑戰。華康調整服務方式，透過視訊引導長者在家健身，協助有需要者安排遠距醫療問診，並以電話及線上聯繫持續關心長者的健康與生活狀況。隨著新冠疫苗陸續開放接種，不少華人長者因語言不通，難以及時掌握疫苗資訊及接種管道。華康主動協調醫療資源，協助長者了解相關資訊、安排接種及交通，盡可能減少他們在疫情期間面臨的困難。
該中心執行長Winston Mai表示，經過近九年發展，華康也逐步完成管理團隊新舊交接，由創辦人Wendy及原有管理團隊，將日常營運工作交棒給新一代年輕團隊，進一步拓展長者照護及社區服務。
面對美國複雜的醫療保險制度與社會福利申請程序，許多華人長者常因語言及資訊落差感到無所適從。華康社工提供相關資訊與協助，從解說紅藍卡（Medicare）醫療保險制度、協助符合資格的長者申請居家支持服務（In-Home Supportive Services），及處理加州白卡（Medi-Cal）資格及福利使用過程遇到的問題。此外，中心也積極連結社區醫療及公益資源。目前已有內科醫師、牙醫、心理諮詢專業人員及不同公益團體走進華康，透過健康教育系列活動，將實用健康知識帶給長者。
對許多華人長者而言，語言與文化差異，讓日常生活中的許多小事變得困難。華康社工就經常耐心協助閱讀、翻譯及解釋各類文件。隨著智慧型手機日益普及，手機設定、應用程式及各種操作問題，也成為不少長者新困擾。華康工作人員從基本設定、應用程式使用到日常操作，一步步耐心講解，協助長者跟上數位時代的腳步。
華康也希望長者在退休生活中，依然保有學習熱情、交友樂趣，以及展現自我、追求興趣的舞台。在中心的文化活動中，有長者從最初對樂器連基本指法都難以掌握，到如今已能完整演奏一首歌曲；也有長者因參加中心活動而愛上京劇，到逐漸登台表演，在一次次練習中培養興趣與自信。近期，華康更邀請越劇老師周琴親自指導長者學習越劇藝術，讓有興趣的長者接觸傳統戲曲，在學習唱腔與表演技巧的過程中，重新發掘自己的潛能，也讓熟悉的文化藝術在海外華人社區中持續傳承。
華康日間保健中心於2017年感恩節前夕在奇諾市成立，至今已走過近9年，並成為南加東部華人社區較早提供成人日間保健服務的機構之一。 中心依個別照護計畫提供血壓、血糖、體重監測，也安排復健訓練、團體活動與社交互動，讓長者在專業照護中獲得陪伴與支持，成為日常生活的重要依靠。 疫情期間，華康以視訊帶領居家健身、協助遠距問診，並透過電話與線上關懷長者；同時也支援疫苗資訊、接種安排、保險申請及文件翻譯等服務。
精華 FAQ
華康日間保健中心於2017年感恩節前夕在奇諾市成立，至今已走過近9年，並成為南加東部華人社區較早提供成人日間保健服務的機構之一。
中心依個別照護計畫提供血壓、血糖、體重監測，也安排復健訓練、團體活動與社交互動，讓長者在專業照護中獲得陪伴與支持，成為日常生活的重要依靠。
疫情期間，華康以視訊帶領居家健身、協助遠距問診，並透過電話與線上關懷長者；同時也支援疫苗資訊、接種安排、保險申請及文件翻譯等服務。
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