「華康」深耕奇諾近9年 提供專業照護與人文陪伴長者

華康希望長者在退休生活中，依然保有學習熱情、交友樂趣，以及展現自我、追求興趣的舞台。（Chino Care ADHC提供）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾華康日間保健中心自2017年成立以來，結合專業照護、人文陪伴與文化活動，並在疫情與制度複雜環境中持續支援華人長者。

奇諾華康日間保健中心（Chino Care ADHC）自2017年創立以來，至今已走過近九個年頭。華康始終秉持以長者為本服務理念，不僅提供專業健康照護，也透過人文關懷與文化傳承，陪伴長者安享退休生活。這裡更是長者交友、學習、活動，分享生活點滴的第二個家。

據了解，2017年感恩節 前夕，華康日間保健中心在奇諾市正式成立，成為當時較早將成人日間保健服務帶入南加 東部華人社區的機構之一。創辦人李咏（Wendy）具有專業護理背景，長期從事居家醫療服務及成人日間保健中心管理工作。

深入了解加州 成人日間保健服務（Adult Day Health Care）的制度與運作模式後，李咏認為，這項結合醫療照護、復健訓練、社會服務及日常活動的服務模式，正是社區長者所需要的重要支持。

該中心日常運營負責人Karen介紹，在華康，長者依照個別照護計畫，接受血壓、血糖、體重等基本健康監測，也能參與復健訓練、團體活動及社交互動。長年累積的信任，讓中心逐漸成為不少長者日常生活中的重要依靠。有些長者在家中不慎跌倒或碰撞，第一時間想到的不是聯絡家庭醫師，而是告知華康的護理人員。

2020年新冠疫情爆發，居家避疫打亂許多長者原有的生活步調，也為日間保健服務帶來前所未有的挑戰。華康調整服務方式，透過視訊引導長者在家健身，協助有需要者安排遠距醫療問診，並以電話及線上聯繫持續關心長者的健康與生活狀況。隨著新冠疫苗陸續開放接種，不少華人長者因語言不通，難以及時掌握疫苗資訊及接種管道。華康主動協調醫療資源，協助長者了解相關資訊、安排接種及交通，盡可能減少他們在疫情期間面臨的困難。

該中心執行長Winston Mai表示，經過近九年發展，華康也逐步完成管理團隊新舊交接，由創辦人Wendy及原有管理團隊，將日常營運工作交棒給新一代年輕團隊，進一步拓展長者照護及社區服務。

面對美國複雜的醫療保險制度與社會福利申請程序，許多華人長者常因語言及資訊落差感到無所適從。華康社工提供相關資訊與協助，從解說紅藍卡（Medicare）醫療保險制度、協助符合資格的長者申請居家支持服務（In-Home Supportive Services），及處理加州白卡（Medi-Cal）資格及福利使用過程遇到的問題。此外，中心也積極連結社區醫療及公益資源。目前已有內科醫師、牙醫、心理諮詢專業人員及不同公益團體走進華康，透過健康教育系列活動，將實用健康知識帶給長者。

對許多華人長者而言，語言與文化差異，讓日常生活中的許多小事變得困難。華康社工就經常耐心協助閱讀、翻譯及解釋各類文件。隨著智慧型手機日益普及，手機設定、應用程式及各種操作問題，也成為不少長者新困擾。華康工作人員從基本設定、應用程式使用到日常操作，一步步耐心講解，協助長者跟上數位時代的腳步。

華康也希望長者在退休生活中，依然保有學習熱情、交友樂趣，以及展現自我、追求興趣的舞台。在中心的文化活動中，有長者從最初對樂器連基本指法都難以掌握，到如今已能完整演奏一首歌曲；也有長者因參加中心活動而愛上京劇，到逐漸登台表演，在一次次練習中培養興趣與自信。近期，華康更邀請越劇老師周琴親自指導長者學習越劇藝術，讓有興趣的長者接觸傳統戲曲，在學習唱腔與表演技巧的過程中，重新發掘自己的潛能，也讓熟悉的文化藝術在海外華人社區中持續傳承。

有長者因參加中心活動而愛上京劇，到逐漸登台表演，在一次次練習中培養興趣與自信。（Chino Care ADHC提供）

近期，華康舉行越劇相關活動，讓有興趣的長者接觸傳統戲曲。（Chino Care ADHC提供）

2020年新冠疫情爆發，華康主動協調醫療資源，協助長者了解相關資訊、安排疫苗接種及交通。（Chino Care ADHC提供）