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幣安示警 iPhone暗藏資安漏洞

記者謝雨珊／綜合報導
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部分iOS系統存在名為「Worse_Query」的安全漏洞，可能讓惡意App偷偷...
部分iOS系統存在名為「Worse_Query」的安全漏洞，可能讓惡意App偷偷讀取手機內其他應用程式的私人資料，甚至竊取加密貨幣錢包資訊。（示意圖取自pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

幣安示警iPhone存在Worse_Query漏洞，恐讓惡意App竊取其他程式資料與加密錢包資訊，建議用戶刪除非官方下載App並盡快更新系統。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）近日發布緊急警告，指出部分iOS系統存在名為「Worse_Query」的安全漏洞，可能讓惡意App偷偷讀取手機內其他應用程式的私人資料，甚至竊取加密貨幣錢包資訊。幣安提醒，使用iOS 26及iOS 27的用戶，應刪除非透過蘋果官方App Store下載的應用程式，並盡快更新手機系統。

根據每日郵報報導，這項漏洞並非惡意程式本身，而是iPhone作業系統的安全防護出現弱點，讓駭客有機會透過惡意App入侵手機。由於透過App Store以外管道下載的應用程式，通常缺乏蘋果官方商店同等程度的安全審查，因此可能成為駭客攻擊的入口。

一般而言，iPhone會將不同App的資料分開存放，避免應用程式任意讀取其他App的私人資訊。不過，Worse_Query漏洞可能突破這道防護，讓已安裝在手機中的惡意App讀取、複製，甚至修改其他應用程式的檔案，包括已儲存的密碼、訊息、照片及文件。

對使用加密貨幣錢包的民眾而言，風險尤其值得注意。因為錢包資料可能包含用來恢復帳戶的助記詞（Recovery Phrase）及控制資產的私密金鑰，一旦遭駭客取得，就可能被用來轉走數位資產，甚至接管用戶帳戶。

幣安於10日發布警告，指出目前已在使用iOS 26.7.1、iOS 27.0.1及iOS 27.2的手機上發現這項漏洞。一名代號Taj的獨立軟體研究人員，也在程式開發平台GitHub上表示，幾乎所有iOS 26版本，從26.0到26.7.2，都可能受到影響。

每日郵報已向蘋果詢問相關情況。不過，目前尚未有確切證據顯示駭客已利用這項漏洞竊取加密貨幣。幣安發言人向加密貨幣新聞網站crypto.news表示，公司尚未發現任何經確認的案例，證實有人利用Worse_Query入侵錢包或盜取資金。

幣安也提醒使用受影響系統的用戶，應立即更新至最新版本的iOS。如果懷疑手機已遭入侵，則應使用安全裝置重新建立加密貨幣錢包，將資產轉移至新錢包，並重設所有仍在使用中的帳戶登入工作階段。

另一方面，蘋果近期推出新一輪安全更新，包括iOS 26.7.3及iOS 27.2.1，也為較舊版本的iPhone提供更新。蘋果公布的安全修補項目中，包括防止惡意App存取用戶私人資料的漏洞，但這次更新並未直接處理外界所稱的Worse_Query問題。

值得注意的是，幣安發布這項警告前幾天，公司才因北韓駭客策畫的網路攻擊損失63億元。

精華 FAQ

  • 這項漏洞可能讓惡意App突破iOS隔離機制，讀取、複製甚至修改其他App資料，包含密碼、訊息、照片與文件，也可能威脅加密貨幣錢包。

  • 幣安建議先刪除非透過蘋果官方App Store下載的應用程式，並盡快更新到最新iOS版本；若懷疑已遭入侵，應重建錢包、轉移資產並重設登入工作階段。

  • 目前尚未有確切證據證明駭客已利用Worse_Query竊取加密貨幣或入侵錢包，幣安也表示尚未確認任何案例，但仍提醒用戶提高警覺。

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