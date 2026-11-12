「為什麼不喝酒？」 半數民眾聚會踩雷

研究顯示，愈來愈多人認為節慶派對上詢問對方「為何不喝酒」是不恰當行為。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 最新調查指出，節慶聚會上勸酒、追問不喝原因與評論酒量被視為失禮，民眾更重視適度飲酒與自主選擇，世代態度也出現明顯差異。

紐約郵報報導，「為什麼不喝酒？」恐是節慶派對上「爆雷」問題之一。最新研究調查發現，超過半數（52%）民眾認為，節慶聚會上詢問他人「為何不來一杯」並不適當；愈來愈多人重視飲酒自主權，認為不應勸酒、評論他人酒量，聚會主人也應提供無酒精飲料，讓賓客自由選擇。

此報告由托克研究公司（Talker Research）受國際理性飲酒聯盟委託，針對2000名年滿21歲、平時有飲酒習慣的民眾進行調查，探討節慶期間飲酒行為、不同世代對派對禮儀看法，及如何看待適度飲酒與個人選擇等。

結果顯示，74%嬰兒潮世代受訪者認為不該詢問別人為何不喝酒；Z世代只有37%持相同看法。這項調查也意味著，節慶聚會的潛規則可能正在改變，人們愈來愈尊重個人喜好，而非期待大家用相同方式飲酒。

近三分之二（63%）認為強迫他人「再喝一杯」是不禮貌的；飲酒過量（59%）、評論他人喝了多少酒（50%），也是節慶派對中嚴重失禮行為之一。此外，期待所有人參與同一輪飲酒（49%）；未經詢問就擅自替他人續杯（48%）；評論他人喝得太少（45%）；未事先詢問主人，就自行攜帶酒類飲品參加活動（38%）；詢問他人為何改喝無酒精飲料（38%）也榜上有名。

談到飲酒抉擇時，不少人似乎開始思考杯中物之外的事。超過半數（53%）認為，「適度」會主導他們的飲酒行為，也就是「控制飲酒分量，不喝醉」，其重要性超越「口感」（46%）與「社交」（43%）。當被要求選出唯一重要的考量因素時，適度飲酒再次居首位（40%），其次為口感（30%）及花費（12%）。

國際理性飲酒聯盟執行長布雷斯維特（Julian Braithwaite）表示，適度飲酒與歡慶佳節可以並存。令人鼓舞的是，在調查的成年人中，他們優先考量飲酒適度性，也強烈支持「自己決定飲酒與否與飲酒的量。」

91%受訪者表示「不受他人影響，自行決定是否飲酒」相當重要；近74%表示，成為派對上第一位停止喝酒的人是可接受的；另有77%認為，當大多數賓客都在喝酒，自己不喝也很自在。然仍有40%表示，當其他人都在喝酒時，多少會感到壓力。年輕世代似乎格外關注派對上其他人的行為。

儘管如此，超過半數Z世代（55%）表示，如今拒絕別人敬酒時會更加自在，嬰兒潮世代為42%。結果顯示，年輕人可能面臨較大的社交期待，然他們愈來愈有信心應對這種壓力。