加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

數據顯示，加州是美國第三大「多伴侶關係州」，僅次於德州和佛州。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 調查顯示，加州在多伴侶關係州中排名全美第3，洛杉磯也名列熱門城市之一；德州與佛州表現更高，而西好萊塢近期更通過相關登記制度。

傳統的單一伴侶關係在全美各地逐漸式微，加州 更是展開雙臂擁抱三人行生活。

加州郵報（California Post）報導，根據多元伴侶交友網站Sister Wives的一項最新研究，加州已成為美國第三大「多伴侶關係州」（polyamorous state），洛杉磯 則成為全美最熱門多伴侶關係聚集地之一。

報導指出，過去一周，谷歌 上關於「多角戀」（polyamory）的搜尋量驚人飆升了5000%。數據顯示，加州的Sister Wives用戶比例為7.19%，位居全美第三，洛杉磯則在城市類別中排名第七，用戶占1.04%。

長久以來，加州一直以另類生活方式聞名，但在這項研究中竟輸給另外兩個令人意想不到的州 — 德州和佛州。

Sister Wives的數據顯示，德州在多伴侶關係領域中遙遙領先其他州，以10.08%的用戶比例拿下全美第一，其兩大都會區休士頓和達拉斯分別以1.86%和1.25%的用戶比例，在美國城市類別中排名第三和第五。

以夜生活聞名的佛州也不甘示弱，以7.4%的用戶比例排名第二。該州坦帕（Tampa）與傑克森維爾（Jacksonville）則分別以0.66%和0.65%的用戶比例，在美國城市類別中排名第13和第14。

在城市類別中榮登榜首的是喬治亞州首府亞特蘭大，用戶比例高達2.09%。Sister Wives表示，亞特蘭大當地臉書上的多伴侶關係群組成員超過4000人。一項調查也顯示，當地有28%的約會者表示願意放棄傳統戀愛關係。排名第二的是紐約市，用戶比例為1.95%。

事實上，加州對多伴侶關係的包容也反映在法律條文中。就在上周，洛杉磯縣西好萊塢市（West Hollywood）市議會3日一致通過了一項新伴侶關係登記制度，允許三名或三名以上成年人自願登記他們的伴侶關係。