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餐廳打包多收6元「餐盒費」 惹議

記者朱敏梓/綜合報導
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一名女子在餐廳用餐後要求打包剩菜，卻發現帳單多出6元費用，引發網友熱議。示意圖，...
一名女子在餐廳用餐後要求打包剩菜，卻發現帳單多出6元費用，引發網友熱議。示意圖，非新聞當事人及涉事餐廳。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

北卡夏洛特一家餐廳因顧客打包剩菜被多收6元，引發對促銷規則、附加費與帳單透明度的爭議。

在餐廳吃不完，向服務生索取盒子打包，是不少消費者習以為常的事。但北卡羅來納州一名女子近日表示，她在餐廳用餐後，只因想把剩下的義大利麵帶回家，帳單竟多出6元「餐盒費」。店家解釋，這筆錢並非包裝費，而是補回僅限內用的促銷價差，卻讓不少網友更加困惑：已經坐下來吃，剩菜帶走就不算內用？

據「紐約郵報」報導，事件發生於夏洛特市的STATS餐廳。一名使用「Millionaire Mace」帳號的女顧客，在社群平台Threads貼出收據，質疑店家為何在餐費之外，另列一筆6元的「To Go Box」費用。帳單同時還有服務費、小費及稅金，讓這筆額外收費引發關注。

女顧客表示，她並非一進店就點外帶，而是與同行者在餐廳消費，除了餐點，還點了酒類及水煙。用餐後因為吃不完整份義大利麵，才請店家提供打包盒，沒想到竟因此多付一筆錢。

網路媒體Dexerto報導，相關貼文截至其6日報導時，瀏覽量已超過86萬8000次，吸引大批網友討論。女顧客隨後補充，自己在意的不是餐點價格，而是為何把已經付錢購買、又吃不完的食物帶走，還要額外收費。

她強調，自己不是為了用便宜價格買外帶餐，才刻意利用店家的內用優惠，而是真的坐在餐廳吃飯，最後只是吃飽了。無論店家將這筆錢稱為餐盒費，或解釋為恢復原價，對她而言，都是因為沒有把餐點吃完，就必須多付錢。

面對質疑，STATS在Instagram發表聲明，表示周三推出的義大利麵半價活動，僅適用於內用顧客；促銷餐點若外帶，就會調整回一般售價。店家稱，收據上的6元是系統進行的價格調整，並非一個打包盒的費用。

餐廳也表示，理解清楚溝通的重要性，將調整系統，讓收據更準確呈現價格變動，並向顧客清楚說明小費及促銷活動規則。不過，這番解釋仍未消除女顧客的疑問，因為她認為，內用後打包剩菜，與直接購買外帶餐點，是兩種不同情況。

事件也讓網友把目光轉向帳單上的多項附加費。有人質疑，除了餐費，還要支付服務費、小費及打包相關費用，實際支出與原本預期相差太多；也有人認為，若優惠有限制，就應在點餐時說清楚，讓顧客事先決定是否接受。

還有網友開玩笑說，下次乾脆自行攜帶夾鏈保鮮袋，以免吃不完還要付費；另有人表示，看到這樣的帳單，可能寧願換一家餐廳。不過，也有支持者認為，STATS的餐點值得這個價格，並非所有留言都站在投訴顧客一方。

精華 FAQ

  • 一名女顧客在餐廳內用後，因把吃不完的義大利麵打包，帳單卻多出6元的「To Go Box」費用，因此在社群上質疑店家收費是否合理。

  • STATS表示，這筆錢不是打包盒費，而是周三義大利麵半價活動僅限內用，顧客若外帶就要恢復原價，收據上的6元只是系統做的價格調整。

  • 因為帳單除了餐費，還包含服務費、小費、稅金與額外收費，讓許多人質疑價格不透明，也認為優惠限制應在點餐前先講清楚，避免消費者誤解。

北卡羅來納州 Threads 小費

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