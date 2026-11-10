矽谷科技公司砸大錢扶持民主黨候選人 幾乎都當選

矽谷科技企業本次選舉花大錢支持部分民主黨候選人，獲支持的候選人幾乎都勝出。加密貨幣億萬富翁拉森是主要捐款人之一。（取自拉森X帳戶）

AI摘要 文章摘要整理： 加州選戰中，矽谷科技企業與富豪投入至少5000萬元，協助溫和派民主黨候選人擊敗進步派對手，凸顯科技資金對州級政治的影響力持續擴大。

今年4月，獲得加州民主黨 和聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）背書的工會領袖布里西諾（Ada Briceño）信心滿滿地認為，自己能從代表部分洛杉磯縣和橙縣的眾議院第67選區勝出，成為晉級決選的兩名候選人之一。內部民調顯示，她當時的選民支持率遠超過同為民主黨的競爭對手普利多（Mark Pulido）。

隨後，這場選戰開始湧入大量資金。

從4月9日到6月2日初選日，為了提升普利多的知名度，特殊利益團體花費了920萬元攻擊布里西諾，其中大部分資金來自科技企業Airbnb、Meta、谷歌 以及加密貨幣億萬富翁拉森（Chris Larsen）。布里西諾的競選團隊無力與之對抗。

CalMatters指出，普利多是至少九位獲得企業支持的民主黨國會議員候選人之一，矽谷 企業和投資者在選舉中至少花費了5000萬元，大部分用來幫助溫和派擊敗進步派和獲工會支持的對手。

主要由拉森和創投家澤雷波（Tim Draper）資助的獨立支出委員會「加州發展」（Grow California）和主要由Meta和谷歌資助的「加州領導」（California Leads）分別花了2400萬元和1700萬元支持溫和派民主黨候選人，而非較傾左的進步派候選人。在政治捐款創紀錄的今年，單是這兩個委員會的捐款就占了獨立資金的30%。

由Meta資助的超級政治行動委員會「推動加州經濟轉型」（Mobilizing Economic Transformation Across California）專門資助支持科技的候選人，該委員會花了260萬美元在五位民主黨州議員的競選活動上，其中包括三位新當選議員：州眾議員岡薩雷茲（Andrae Gonzalez）、佩雷亞（Annalisa Perea），以及曾任Palantir Technologies高層主管的州參議員薩卡基哈拉（Scott Sakakihara）。

對某些人來說，科技利益團體的新支出是一個持續令人擔憂的問題。

致力於推動科技業監管的灣區非營利組織「科技平等協作」（TechEquity Collaborative）執行長布雷西（Catherine Bracy）說：「科技企業去年宣布要開始在州級選舉中投入大量資金時，我們嚇壞了。」她表示，這筆新支出是矽谷科技業在加州立法體系中影響力日益增強的又一明證。

今年秋季，「科技平等協作」的政治倡導機構「科技平等行動」（TechEquity Action）發起了一項耗資100萬元的全州廣告宣傳活動，引導選民瀏覽thetruthabouttechmoney.com網站，以便了解這些科技資金在加州的流向。

布雷西在談到11月大選結果時說：「我們已經看到，例如馬斯克在全國選舉中花費4.5億元會發生什麼，這並非人們所樂見。」

蘇諾瑪州大（Sonoma State University）政治學教授麥昆（David McCuan）認為，所有在這些選舉中投入的資金，都是大型科技公司為搶占人工智慧和數據中心先機所採取的策略。他預料，未來幾年，這些支出會不斷增加，而且會更協調一致。

至於科技業的雄厚財力是否會影響選民選出的新議員，河濱加大（UC Riverside）政治學教授鮑勒（Shaun Bowler）表示，科技業財力的影響力雖然大，但並非唯一因素。

鮑勒說：「議員需要的不僅僅是資金，他們還必須做出一些能支持或幫助選區的事。一個億萬富翁的捐款，並不等同於10萬張選票。」