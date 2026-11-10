調查：6成美國人 信AI健康建議勝過醫師

最新調查：多數AI用戶比起醫師建議更信任聊天機器人。示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國調查發現，許多人對AI健康建議的信任度高於醫師，且常未查證就直接採納，千禧世代父母更常用AI照顧孩子，專家提醒臨床判斷仍不可取代。

紐約郵報報導，根據一項最新研究顯示，每七位美國人中就有一人對AI聊天機器人的信任程度不亞於對醫師的信任。

該項調查針對1000名千禧世代父母以及1000名美國一般大眾進行訪查，以探討受訪者如何運用AI管理自身或子女的健康，以及他們是否理解AI產出健康建議的背後機制。

這項由研調機構Talker Research受MD Live by Evernorth委託執行的調查發現，63%的AI用戶坦言，曾直接採納AI提供的健康建議，而未先向醫療人員查證。

調查指出，在利用AI處理健康問題的美國人當中，對AI的信任度與醫師相當的人數比率，是非AI使用者的近五倍；更有高達60%的受訪者表示，即使AI生成的健康建議與專業醫事人員的指導相悖，他們依然選擇相信AI。

受訪者表示，之所以依賴AI，主因在於全天候唾手可得（37%）、比起候診更省時（31%），以及能即時緩解對健康狀況的擔憂（30%）。然而，亦有28%的受訪者坦言，自己查證AI答案的頻率甚至不到一半。

在利用AI處理健康問題的千禧世代父母中，有58%承認曾在未向醫療人員求證的情況下，直接根據AI產出的健康建議來照顧孩子。

此外，許多家長表示願意全權依賴AI來做出多項攸關子女健康的決策，包含評估輕微症狀（80%）、判斷應採取何種照護方式（71%），以及尋求用藥指引（71%）。

儘管民眾對AI信心十足，卻往往忽略了自身輸入的提問方式可能會影響診斷建議的準確性。近八成受訪者（78%）並未意識到，問題的措辭形式會左右AI給出的答案。

MD Live by Evernorth虛擬基層醫療總監威廉斯醫師（Dr. Maggie Williams）強調，民眾自主諮詢AI雖有助健康管理，但醫師的臨床洞察無可取代。