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血液中兩種PFAS濃度高女性 易罹乳癌

編譯陳盈霖／綜合報導
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最新研究發現，血液中兩種全氟和多氟烷基物質的合成化學物質濃度較高的女性，罹患雌激...
最新研究發現，血液中兩種全氟和多氟烷基物質的合成化學物質濃度較高的女性，罹患雌激素受體陰性乳癌比率相對較高。（示意圖，Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

美國NIH研究指出，血液中PFOA與PFOS濃度較高的女性，較可能罹患雌激素受體陰性乳癌，但目前仍無法證明因果關係。

KTLA 5電視台報導，國家衛生研究院（National Institute of Health）一項最新研究發現，血液中兩種全氟和多氟烷基物質（per- and polyfluoroalkyl substances，PFAS）的合成化學物質濃度較高的女性，罹患雌激素受體陰性乳癌（ER-negative breast cancer）比率相對較高。然研究人員尚未確認這些化學物質與癌症之間的因果關係。

衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）針對這項研究表示，在「川普總統的領導下，我們將持續追查科學證據、正視環境健康風險，提供女性保護自身健康所需資訊。」

在美國，要接觸這種被稱為「永久性化學物質」的PFAS情況極為普遍，97%民眾的血液中，都能檢測出這類化學物質。PFAS通常被用於防止食物黏著於包裝上，提高衣物、廚具和地毯抗污性等。這些物質中的碳氟鍵（carbon-fluorine bonds）有極強的抗分解性，能長時間殘留於環境中。

研究主要負責人，懷特（Alexandra White）博士表示，此研究重點所指的兩種PFAS化學物質，全氟辛酸（perfluorooctanoic acid，PFOA）及全氟辛烷磺酸（perfluorooctanesulfonic acid，PFOS），自1950年代開始廣泛使用以來，目前已逐步淘汰。

該研究第一作者，張哲榮博士（Che-Jung Chang，譯音）表示，儘管PFAS會長時間存在於環境及人體內，但人們仍可採取一些方式減少接觸，此研究也可能在幫助大眾預防接觸PFAS上，開闢新的思維與途徑。懷特說，雖然大多數人的體內含有這些物質，但仍需更多研究佐證，特別是評估新一代替代性PFAS化學物質，與乳癌風險間的關聯。

精華 FAQ

  • 研究發現，血液中兩種PFAS化學物質PFOA與PFOS濃度較高的女性，罹患雌激素受體陰性乳癌的比率相對較高，尤其是ER-negative breast cancer。

  • 沒有。研究人員目前只觀察到PFAS濃度與乳癌風險之間的相關性，尚未確認兩者存在直接因果關係，仍需更多研究驗證。

  • 因為PFAS的碳氟鍵非常穩定，不易分解，能長時間殘留於環境與人體內；它常用於食品包裝、防污衣物、廚具與地毯等產品。

川普 癌症 乳癌

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