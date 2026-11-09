我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

加州Q3獨立屋中位價跌破90萬 仍僅19%家庭買得起

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年第三季，加州現有獨立屋中位價降至89萬4630元，但房貸利率升至6.8...
2026年第三季，加州現有獨立屋中位價降至89萬4630元，但房貸利率升至6.80%，全州仍僅19%家庭買得起中位價獨立屋。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

加州第三季獨立屋中位價跌破90萬美元，雖房價回落但房貸利率走高，使全州僅19%家庭買得起；公寓與聯排略有改善，南北加州縣市負擔能力差距仍大。

加州房地產經紀人協會（C.A.R.）最新發布的2026年第三季住房負擔能力報告顯示，加州現有獨立屋中位價從春季高點回落，抵銷房貸利率上升帶來的壓力，每月住房支出與前一季持平。全州僅19%家庭有能力購買中位價獨立屋，與前一季及去年同期相同。

報告指出，第三季加州現有獨立屋中位價為89萬4630元，較第二季的91萬5590元下跌2.3%，但仍較去年同期上漲0.7%。第三季房價回落大致符合季節性走勢，跌幅略大於去年同一時段的2.1%。

若要購買一套89萬4630元的加州中位價獨立屋，家庭年收入至少需達22萬8000元，與前一季持平，較去年同期增加4400元。以首付20%、30年期固定房貸利率6.8%計算，每月支付的本金、利息、房產稅及保險約為5700元，與前一季相同，較去年同期增加2%，也是全國平均2760元的兩倍多。

第三季30年期固定房貸利率由前一季的6.54%升至6.8%，高於去年同期的6.67%，達到2025年第二季以來最高水平。C.A.R.分析，通膨短期內可能維持高位，未來幾個月房貸利率下行空間有限。隨著房市進入傳統淡季，若房價進一步回落，有望抵銷部分借貸成本，讓第四季住房負擔能力略有改善。

公寓及聯排住宅的住房負擔能力略有改善。第三季全州有31%家庭買得起中位價公寓或聯排住宅，高於前一季及去年同期的30%。中位價降至64萬元，較前一季下跌4.5%，較去年同期下跌1.5%。購屋所需最低家庭年收入為16萬3200元，較前一季減少3600元。

南加州各縣住房負擔能力普遍偏低。洛杉磯縣第三季僅15%家庭買得起中位價95萬8450元的獨立屋，低於前一季的17%。購屋所需最低家庭年收入為24萬4000元，每月住房支出約6100元。

橙縣可負擔比例同為15%，與前一季持平。當地獨立屋中位價為147萬元，家庭年收入至少需37萬4400元，每月住房支出約9360元。聖地牙哥縣可負擔比例為16%，中位房價107萬5000元，所需最低家庭年收入為27萬4000元。

相較之下，河濱縣和聖伯納汀諾縣購屋門檻較低。河濱縣有27%家庭買得起中位價63萬2990元的獨立屋，所需最低家庭年收入為16萬1200元。聖伯納汀諾縣可負擔比例為33%，中位房價51萬4390元，最低家庭年收入為13萬1200元。

全州以拉森縣（Lassen）最容易負擔，有61%家庭買得起中位價22萬元的獨立屋，所需最低家庭年收入為5萬6000元。莫諾縣（Mono）可負擔比例僅8%，為全州最低，其次為聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的12%及蒙特瑞縣（Monterey）的13%。

聖馬刁縣（San Mateo）購屋收入門檻仍為全州最高，需至少57萬8400元，舊金山則為50萬9600元。兩地是全州僅有購買中位價獨立屋所需家庭年收入超過50萬元的縣。

精華 FAQ

  • 第三季加州現有獨立屋中位價為89萬4630元，較前一季下跌2.3%。但全州仍只有19%家庭有能力購買，與前一季及去年同期相同，顯示房價回落尚未明顯改善負擔能力。

  • 若要買下中位價89萬4630元的獨立屋，家庭年收入至少需22萬8000元。以20%首付、30年固定利率6.8%計算，每月本金、利息、稅與保險約5700元，幾乎與前季持平。

  • 最難負擔的是聖馬刁縣，購屋所需年收入高達57萬8400元；舊金山也要50萬9600元。相對地，拉森縣最容易負擔，61%家庭買得起中位價22萬元獨立屋，聖伯納汀諾縣也達33%。

加州 利率 房價

上一則

法官批准保護令獲釋 還沒走出法院又被ICE拘留

下一則

華翁駕車衝撞超市外人群8傷 2人一度受困車下 現場民眾合力救出

延伸閱讀

加州居大不易 買房安定租房有彈性 取捨看需求

加州居大不易 買房安定租房有彈性 取捨看需求
加州購房只需自備3%頭款的時代來臨 很多人還不知道

加州購房只需自備3%頭款的時代來臨 很多人還不知道
加州華女年底收房產稅單 感慨太貴不如租房？

加州華女年底收房產稅單 感慨太貴不如租房？
灣區買房要存多久？租屋族攢頭期款恐花數十年

灣區買房要存多久？租屋族攢頭期款恐花數十年
加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人

加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人
舊金山面臨「租屋緊急狀態」 住房負擔成國會選戰焦點

舊金山面臨「租屋緊急狀態」 住房負擔成國會選戰焦點

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53
隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城，已有三年多的李美萱（中）不僅創立積婆分享社，串聯鳳凰城當地台灣家庭。她近期更與鳳凰城地產經紀Vanessa Malloy共同創辦顧問公司Phoenix Turnkey Solutions（PTS），將在地生活經驗、人脈與商務資源延伸至企業服務。（記者謝雨珊／攝影）

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

2026-11-05 21:59

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職