加州Q3獨立屋中位價跌破90萬 仍僅19%家庭買得起

2026年第三季，加州現有獨立屋中位價降至89萬4630元，但房貸利率升至6.80%，全州仍僅19%家庭買得起中位價獨立屋。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 加州第三季獨立屋中位價跌破90萬美元，雖房價回落但房貸利率走高，使全州僅19%家庭買得起；公寓與聯排略有改善，南北加州縣市負擔能力差距仍大。

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）最新發布的2026年第三季住房負擔能力報告顯示，加州現有獨立屋中位價從春季高點回落，抵銷房貸利率 上升帶來的壓力，每月住房支出與前一季持平。全州僅19%家庭有能力購買中位價獨立屋，與前一季及去年同期相同。

報告指出，第三季加州現有獨立屋中位價為89萬4630元，較第二季的91萬5590元下跌2.3%，但仍較去年同期上漲0.7%。第三季房價 回落大致符合季節性走勢，跌幅略大於去年同一時段的2.1%。

若要購買一套89萬4630元的加州中位價獨立屋，家庭年收入至少需達22萬8000元，與前一季持平，較去年同期增加4400元。以首付20%、30年期固定房貸利率6.8%計算，每月支付的本金、利息、房產稅及保險約為5700元，與前一季相同，較去年同期增加2%，也是全國平均2760元的兩倍多。

第三季30年期固定房貸利率由前一季的6.54%升至6.8%，高於去年同期的6.67%，達到2025年第二季以來最高水平。C.A.R.分析，通膨短期內可能維持高位，未來幾個月房貸利率下行空間有限。隨著房市進入傳統淡季，若房價進一步回落，有望抵銷部分借貸成本，讓第四季住房負擔能力略有改善。

公寓及聯排住宅的住房負擔能力略有改善。第三季全州有31%家庭買得起中位價公寓或聯排住宅，高於前一季及去年同期的30%。中位價降至64萬元，較前一季下跌4.5%，較去年同期下跌1.5%。購屋所需最低家庭年收入為16萬3200元，較前一季減少3600元。

南加州各縣住房負擔能力普遍偏低。洛杉磯縣第三季僅15%家庭買得起中位價95萬8450元的獨立屋，低於前一季的17%。購屋所需最低家庭年收入為24萬4000元，每月住房支出約6100元。

橙縣可負擔比例同為15%，與前一季持平。當地獨立屋中位價為147萬元，家庭年收入至少需37萬4400元，每月住房支出約9360元。聖地牙哥縣可負擔比例為16%，中位房價107萬5000元，所需最低家庭年收入為27萬4000元。

相較之下，河濱縣和聖伯納汀諾縣購屋門檻較低。河濱縣有27%家庭買得起中位價63萬2990元的獨立屋，所需最低家庭年收入為16萬1200元。聖伯納汀諾縣可負擔比例為33%，中位房價51萬4390元，最低家庭年收入為13萬1200元。

全州以拉森縣（Lassen）最容易負擔，有61%家庭買得起中位價22萬元的獨立屋，所需最低家庭年收入為5萬6000元。莫諾縣（Mono）可負擔比例僅8%，為全州最低，其次為聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的12%及蒙特瑞縣（Monterey）的13%。

聖馬刁縣（San Mateo）購屋收入門檻仍為全州最高，需至少57萬8400元，舊金山則為50萬9600元。兩地是全州僅有購買中位價獨立屋所需家庭年收入超過50萬元的縣。