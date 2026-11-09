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加州經商難？僅34%企業撐過十年

編譯組╱綜合報導
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加州企業僅三分之一能撐過十年，但全美常態亦是如此。加州市景。（Pexels/ K...
加州企業僅三分之一能撐過十年，但全美常態亦是如此。加州市景。（Pexels/ Keysi Estrada）

AI摘要

文章摘要整理：

LendingTree研究顯示，加州企業十年存活率僅34%，雖被視為經商不易，但表現其實接近全美平均，且一年期存活率還高居前段班。

聖蓋博谷論壇報報導，加州的企業主向來熱中抱怨「黃金州」經商環境艱困。然而，若從衡量商業成功的一項指標—企業存續率來看，加州在全美各州中其實處中段水準。

根據LendingTree的研究數據，分析了美國政府針對企業壽命的統計資料，藉此了解哪些企業能經營超過十年。相關統計涵蓋截至2025年3月為止的十年間。

按此數據推算，加州在全美經商風險榜排名第28，十年後仍正常營運的企業僅占34%。這樣的存活率實屬常態，僅略低全美平均的35%。

名列前茅的是夏威夷州明尼蘇達州，十年後仍有42%企業正常運作，愛荷華州則以40%緊追在後；華盛頓特區與新墨西哥州以27%墊底。

加州主要的經濟競爭對手，德州略勝一籌，以37%的存活率位居全美第14；佛州則與加州相當，同為34%。

類似的統計也透露，加州的創業者近期似乎更擅長「起步開公司」，而非「長期守成」。

檢視過去一年內成功撐過「周歲」的企業比例，便可見一斑：加州企業存活一年的概率達80%，高居全美第四。相比之下，全美一年期存活率平均78%。

全美表現好的華盛頓州與南卡羅來納州則達82%，路易斯安那州為80.4%；表現最差的地區是華盛頓特區（67%）、田納西州（71%）與德拉瓦州（73%）。

德州以78%位居第19，佛羅里達州則以76%落在第36。

從全美角度看，企業壽命並非單純取決各州表面上的經商友善程度。從十年存活率觀察，能否活得長久，似乎與所挑選的產業類別息息相關。

在該研究所納入的19個美國產業類別中，風險最高的屬採礦與能源業，僅25%企業能慶祝開業十周年。

風險第二高的行業正是加州的強項—資訊產業（多屬科技業中的創意領域），僅30%能營運超過十年。

其他成功率偏低的類別，多為提供B2B服務的行業。專業服務業者（包括工程師、建築師與會計師）僅34%能存活十年；批發業（如倉儲物流）與管理顧問服務業的存活率則為36%。

在存續光譜的另一端，則是提供日常生活必需品的各類行業。

農業高居榜首，有53%企業能經營逾十年，畢竟民以食為天；公用事業以47%居次，人們始終離不開供暖與水電。

製造業與不動產物業管理緊隨其後，有45%能走過十年光景。

這些相對成功的案例，往往來自規模龐大、成長平緩且極度規避風險的傳統產業。

最令人意外的或許是排名第五的零售業，竟有44%的實體門市能撐滿十年。

這項數據帶來一記啟示：人類天生容易把目光放在那些曾熱門一時、如今卻紛紛熄燈的名店上，卻往往忽略還有多少老店依然默默屹立不搖。因此看到有名店消息後，總是容易留下加州經商難的印象。

精華 FAQ

  • 根據研究，加州十年後仍正常營運的企業占34%，在全美經商風險榜排名第28，表現只略低於全美平均35%，並非外界想像中那麼差。

  • 因為加州企業一年期存活率達80%，高居全美第4，明顯高於全美平均78%；但拉長到10年後，存活率只剩34%，反映長期經營較具挑戰。

  • 研究顯示，採礦與能源業最危險，僅25%能撐過10年；資訊業也偏低，只有30%。相對地，農業存活率最高達53%，公用事業與製造業也表現較佳。

加州 夏威夷州 明尼蘇達州

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