照顧患病家人 年均支出逾1.1萬元 有人要借債或動用退休金

研究顯示，照顧年邁或患病家人花費不菲，平均每年要1萬1508元，約占某些家庭收入的三成。（Unsplash / Marco J Haenssgen）

AI摘要 文章摘要整理： AARP研究顯示，照顧患病親友的美國照顧者承受沉重經濟壓力，年均支出逾1萬1000元，失智症照顧與高強度醫護工作者負擔更明顯。

一項最新的研究顯示，需要照顧患病家人的人士面對沉重的經濟壓力，平均每年支出超過逾1萬1000元，占受訪家庭收入接近三分之一；照顧失智症家人的全年花費，更比非失智症者高出50%。部分照顧者更需要借錢或動用退休儲蓄來應付開支。

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，美國退休人員協會（AARP）研究發現，照顧者在照顧成年親屬或朋友，平均每年要1萬1508元，這相當於一般家庭收入的31%。

家庭和住房支出占了照顧開支的最大比例，平均每年為4797元。

AARP統計，照顧所需的醫療支出平均每年為3313元，包括醫療保險 的門診單次自付費、醫保月費、處方藥、醫療儀器及支付給醫院和其他醫療機構的費用。

研究亦發現，照顧阿茲海默症或其他類型失智症患者的照顧者，平均每年花費 1萬5846元，非失智症患者的年均花費只需1萬221元，前者多出近50%。

另外，承擔三項或以上複雜醫療或護理工作（例如注射藥物、操作醫療設備等）的照顧者，平均每年花費1萬5648 元，幾乎是不須承擔這些醫護任務的照顧者開支（7948元）的兩倍。

經濟壓力已影響到照顧者的工作和儲蓄。在職照護者平均每年在照顧上花費1萬2606元，而那些年均照顧費達到1萬6851元的照顧者，更需要多做一份工以應付開支。

有些照顧者甚至要借債度日，他們的年均照顧開支為1萬6580元。另一些照顧者則需動用退休儲蓄來支付照顧費用，其年均照顧開支為1萬7907元。