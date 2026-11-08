照顧患病家人 年均支出逾1.1萬元 有人要借債或動用退休金
AARP研究顯示，照顧患病親友的美國照顧者承受沉重經濟壓力，年均支出逾1萬1000元，失智症照顧與高強度醫護工作者負擔更明顯。
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AARP研究顯示，照顧患病親友的美國照顧者承受沉重經濟壓力，年均支出逾1萬1000元，失智症照顧與高強度醫護工作者負擔更明顯。
一項最新的研究顯示，需要照顧患病家人的人士面對沉重的經濟壓力，平均每年支出超過逾1萬1000元，占受訪家庭收入接近三分之一；照顧失智症家人的全年花費，更比非失智症者高出50%。部分照顧者更需要借錢或動用退休儲蓄來應付開支。
洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，美國退休人員協會（AARP）研究發現，照顧者在照顧成年親屬或朋友，平均每年要1萬1508元，這相當於一般家庭收入的31%。
家庭和住房支出占了照顧開支的最大比例，平均每年為4797元。
AARP統計，照顧所需的醫療支出平均每年為3313元，包括醫療保險的門診單次自付費、醫保月費、處方藥、醫療儀器及支付給醫院和其他醫療機構的費用。
研究亦發現，照顧阿茲海默症或其他類型失智症患者的照顧者，平均每年花費 1萬5846元，非失智症患者的年均花費只需1萬221元，前者多出近50%。
另外，承擔三項或以上複雜醫療或護理工作（例如注射藥物、操作醫療設備等）的照顧者，平均每年花費1萬5648 元，幾乎是不須承擔這些醫護任務的照顧者開支（7948元）的兩倍。
經濟壓力已影響到照顧者的工作和儲蓄。在職照護者平均每年在照顧上花費1萬2606元，而那些年均照顧費達到1萬6851元的照顧者，更需要多做一份工以應付開支。
有些照顧者甚至要借債度日，他們的年均照顧開支為1萬6580元。另一些照顧者則需動用退休儲蓄來支付照顧費用，其年均照顧開支為1萬7907元。
AARP研究指出，照顧成年親屬或朋友的平均年支出為1萬1508元，約占一般家庭收入的31%，顯示照顧工作已對家計造成相當大的壓力。 若照顧阿茲海默症或其他失智症患者，平均年花費達1萬5846元，比非失智症照顧者的1萬221元高出近50%；若需承擔3項以上複雜醫療任務，支出也幾乎翻倍。 研究發現，部分照顧者會因壓力而借債度日、增加工作時數或多做一份工，也有人直接動用退休儲蓄來支付照顧費用，反映經濟負擔已影響工作與長期財務安全。
精華 FAQ
AARP研究指出，照顧成年親屬或朋友的平均年支出為1萬1508元，約占一般家庭收入的31%，顯示照顧工作已對家計造成相當大的壓力。
若照顧阿茲海默症或其他失智症患者，平均年花費達1萬5846元，比非失智症照顧者的1萬221元高出近50%；若需承擔3項以上複雜醫療任務，支出也幾乎翻倍。
研究發現，部分照顧者會因壓力而借債度日、增加工作時數或多做一份工，也有人直接動用退休儲蓄來支付照顧費用，反映經濟負擔已影響工作與長期財務安全。
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