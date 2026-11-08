圓美國夢背後辛酸… 買房過程 1/3人曾落淚

房價高企下要實現購屋的美國夢，過程的辛酸令許多圓夢者曾哭泣流淚。 （示意圖，Unsplash / https://kaboompics.com/）

AI摘要 文章摘要整理： Zillow調查指出，美國近期購屋者有34%在買房時哭過，首次購屋者壓力尤甚；財務負擔、找房疲勞與高房價，正讓美國夢蒙上陰影。

買房是實現美國夢的一大樂事，但誰會想到許多在社交平台歡快展現成功購屋、拿著超大鑰匙在新家門前拍照留影的美國人笑臉背後，原來伴隨著辛酸淚水。一項調查顯示，在近期買房人士中，超過三分一承認在過程中曾經掉淚。

紐約郵報報導，房地產 數據研究公司Zillow發布的「2026年消費者住房趨勢報告」指出，有34%的近期購屋者表示在買房過程中曾哭泣，原因多樣，包括承受財政壓力和選房過程的勞累與煩擾。

首次購屋者的哭訴更為嚴重，他們當中高達44%的人在買房過程曾經哭過，對比再次購屋者只有25%。

調查發現，近三分二的購屋者（64%）表示買房過程壓力巨大，當中24%的人更表示壓力非常大或極大。年輕購屋者顯得更艱辛，18至29歲年齡層的購屋者中，有29%表示壓力很大，這在40多歲的購屋者中只有20%。

地理位置亦意外地顯出對購屋者承受壓力大小的差異。最大比率的近期購屋者在過程中掉淚的來自西部，比率高達一半；東北部的購屋者也有35%的人哭喊過；南部地區較好，只有27%。

情緒受困原因主要是財政壓力。近四分之一的首次購屋者（23%）表示，他們最初高估了自己能夠負擔的房價 ，這個比率在再次買房的人群中只有14%。同時，籌集資金絕非易事。另一項研究發現，紐約人平均需要三年八個月，才能存夠15%的首付，比起全國平均增長近一年。

物色房屋過程也是另一個壓力來源。約有17%的購屋者花了至少六個月尋找合意房子，使得最初懷著興奮心情去看屋的周末，漸漸變成持續數月的耐力考驗。

首次購屋者也需要做更多功課。超過一半（54%）的首次置業人士在找房過程中，聯繫多名房地產經紀人，這在再次購屋者當中只有40%。

調查結果也發現，近期購屋者中有42%的人首次買房，低於2023年的50%，顯示美國人的購屋夢面臨挑戰。一些年青人正在重新審視他們的人生里程，而另一項調查發現，房價高昂重塑了Z世代（1997至2012年出生者）的財務優次計畫，他們越來越認為投資比擁有房產是更重要的成功標誌。