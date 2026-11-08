我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

圓美國夢背後辛酸… 買房過程 1/3人曾落淚

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房價高企下要實現購屋的美國夢，過程的辛酸令許多圓夢者曾哭泣流淚。 （示意圖，Un...
房價高企下要實現購屋的美國夢，過程的辛酸令許多圓夢者曾哭泣流淚。 （示意圖，Unsplash / https://kaboompics.com/）

AI摘要

文章摘要整理：

Zillow調查指出，美國近期購屋者有34%在買房時哭過，首次購屋者壓力尤甚；財務負擔、找房疲勞與高房價，正讓美國夢蒙上陰影。

買房是實現美國夢的一大樂事，但誰會想到許多在社交平台歡快展現成功購屋、拿著超大鑰匙在新家門前拍照留影的美國人笑臉背後，原來伴隨著辛酸淚水。一項調查顯示，在近期買房人士中，超過三分一承認在過程中曾經掉淚。

紐約郵報報導，房地產數據研究公司Zillow發布的「2026年消費者住房趨勢報告」指出，有34%的近期購屋者表示在買房過程中曾哭泣，原因多樣，包括承受財政壓力和選房過程的勞累與煩擾。

首次購屋者的哭訴更為嚴重，他們當中高達44%的人在買房過程曾經哭過，對比再次購屋者只有25%。

調查發現，近三分二的購屋者（64%）表示買房過程壓力巨大，當中24%的人更表示壓力非常大或極大。年輕購屋者顯得更艱辛，18至29歲年齡層的購屋者中，有29%表示壓力很大，這在40多歲的購屋者中只有20%。

地理位置亦意外地顯出對購屋者承受壓力大小的差異。最大比率的近期購屋者在過程中掉淚的來自西部，比率高達一半；東北部的購屋者也有35%的人哭喊過；南部地區較好，只有27%。

情緒受困原因主要是財政壓力。近四分之一的首次購屋者（23%）表示，他們最初高估了自己能夠負擔的房價，這個比率在再次買房的人群中只有14%。同時，籌集資金絕非易事。另一項研究發現，紐約人平均需要三年八個月，才能存夠15%的首付，比起全國平均增長近一年。

物色房屋過程也是另一個壓力來源。約有17%的購屋者花了至少六個月尋找合意房子，使得最初懷著興奮心情去看屋的周末，漸漸變成持續數月的耐力考驗。

首次購屋者也需要做更多功課。超過一半（54%）的首次置業人士在找房過程中，聯繫多名房地產經紀人，這在再次購屋者當中只有40%。

調查結果也發現，近期購屋者中有42%的人首次買房，低於2023年的50%，顯示美國人的購屋夢面臨挑戰。一些年青人正在重新審視他們的人生里程，而另一項調查發現，房價高昂重塑了Z世代（1997至2012年出生者）的財務優次計畫，他們越來越認為投資比擁有房產是更重要的成功標誌。

精華 FAQ

  • Zillow的報告顯示，近期購屋者中有34%表示在買房過程中曾經哭泣，反映購屋不只帶來喜悅，也伴隨相當程度的壓力與情緒耗損。

  • 首次購屋者有44%曾落淚，高於再次購屋者的25%，因為他們更容易低估負擔能力，也更常面對財務壓力、首付籌措與複雜的選房流程。

  • 主要壓力來自房價與財務負擔、長時間找房，以及不同地區的市場落差；例如17%的人找房超過6個月，紐約人存15%首付平均要3年8個月。

房地產 房價

上一則

2跳傘者空中碰撞 傘纏繞墜落身亡

下一則

世界日報銀髮樂齡生活展 11╱14園藝達人花哥教種黑蘋果

延伸閱讀

購屋、子女養育費成本高 美國夢變貴 終生費用衝上530萬元

購屋、子女養育費成本高 美國夢變貴 終生費用衝上530萬元
灣區買房要存多久？租屋族攢頭期款恐花數十年

灣區買房要存多久？租屋族攢頭期款恐花數十年
理財專家：2027年應更努力儲蓄 防退休計畫3變數

理財專家：2027年應更努力儲蓄 防退休計畫3變數
加州購房只需自備3%頭款的時代來臨 很多人還不知道

加州購房只需自備3%頭款的時代來臨 很多人還不知道
芝房價連6個月領漲全美 年增6.7% 西雅圖反跌2%

芝房價連6個月領漲全美 年增6.7% 西雅圖反跌2%
江蘇姑娘線上花3.8萬買鶴崗房 再花4萬裝修 入住後傻眼

江蘇姑娘線上花3.8萬買鶴崗房 再花4萬裝修 入住後傻眼

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

2026-11-01 15:53

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了