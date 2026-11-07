研究：天天沖冷水澡3個月預防感冒 生病天數減26%

研究指出，能夠堅持洗冷水澡的受試者，在整體身心健康狀態與活力方面，都獲得「顯著改善」。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 瑞士巴塞爾大學研究顯示，每天沖冷水澡12周可讓生病天數下降26%，但不適合心臟病患者，且需循序漸進適應。

加州 郵報報導，討厭感冒生病嗎？一項最新研究顯示，洗澡時做一個相對簡單的習慣改變，或許能大幅降低生病的機率。

每逢季節交替，身邊似乎總有人身體不適。但瑞士巴塞爾大學（University of Basel）的一項最新研究，並未著眼大量補充維生素C，而是採取一種截然不同的方式來預防感冒。

這項新研究的核心在於「心理學」：如果你願意每天堅持沖個（可能令人感到不適的）冷水澡長達12周，研究發現，你生病的次數將顯著減少。

研究團隊要求735名受試者連續三個月每天沖冷水澡。受試者必須在水溫調至最冷（約59℉），而一般洗澡水溫約為100℉）的狀態下，站在蓮蓬頭下沖洗30至120秒。

結果顯示，能夠堅持下來的人，實際生病的天數減少26%，向公司請病假的天數更減少31%。

不過，並非每個人都能持之以恆。許多人在前兩周就選擇退出，但之後的退出率明顯下降。該研究作者兼心理治療師Lena Glaser表示，這顯示「人們會逐漸適應這種刺激」。

研究同時指出，女性退出的比率比男性高33%。另有研究表明，在相同寒冷環境中，女性感受到的不適感高於男性，部分原因可能是女性天生的核心體溫較高。

Lena Glaser指出，能夠堅持洗冷水澡的受試者，在整體身心健康狀態與活力方面，都獲得「顯著改善」。

冷水澡之所以對身體有益，背後有多重生理機制：低溫會刺激人體血液循環全速運轉以維持核心體溫，進而可能促進新陳代謝、緩解疼痛並強化免疫系統功能。

克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）特別提醒，並非所有人都適合沖冷水澡。患有心臟病或心血管疾病的人切勿嘗試。此外，如果在過程中出現「冷休克」現象（如強烈壓力感、恐懼、倒抽一口氣、呼吸困難）或感到頭暈目眩，應立刻離開蓮蓬頭或將水溫調高。

Lena Glaser建議，若民眾有興趣嘗試，應循序漸進，先從自己能接受的低溫開始，隨時間逐步微調挑戰極限。她強調：「傾聽身體的聲音並隨時留意自身感受至關重要，水溫也不必每天都調得一樣冷。」