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房屋保費比地稅貴 續保前先提高自付額、詢問付款折扣

記者子為／綜合報導
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彭博行業研究分析發現，全美約三分之二的縣，平均房屋保險費已超過平均房產稅。（示意...
彭博行業研究分析發現，全美約三分之二的縣，平均房屋保險費已超過平均房產稅。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

彭博行業研究指出，美國多數地區的房屋保險費已高於房產稅，屋主可在續保前透過提高自付額、比較付款折扣與改善防災條件來節省支出。

買房後的負擔，不只有房貸與房產稅。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析發現，全美約三分之二的縣，平均房屋保險費已超過平均房產稅。若再加計與極端天氣相關的保費，這一比率更達75%。面對續保帳單上漲，屋主可從調整自付額、詢問付款折扣及改善房屋防災條件等方面，尋找降低支出的空間。

根據理財網站Kiplinger報導，極端天氣風險及修繕成本增加，都是保費上漲的推力。不過，屋主未必只能照單全收，續保前重新詢價，並確認現有保單是否有尚未使用的折扣，仍可能找到節省空間。

其中，提高自付額是一種方法。自付額是發生承保損失後，須由屋主先自行負擔的金額；願意承擔較高金額，可能換取較低保費。但前提是緊急預備金足以支付，否則只是把目前省下的保費，轉成日後出險時難以承受的支出。

付款方式也值得詢問。Kiplinger指出，部分保險公司對一次繳清全年保費的客戶提供折扣，房屋保險與車險都可能適用。實際優惠依公司及保單而異，屋主可先比較分期與一次付清的總支出。

加州屋主而言，防火措施也是重點。加州保險局的野火防護措施涵蓋房屋本體、周邊環境及社區，包括使用符合標準的防火屋頂、改善通風口防飛火能力，以及清除露台下方的植被與可燃雜物等，符合條件的措施可獲保費折扣。

屋主若計畫更換老舊屋頂、管線或電線，亦可事先向保險公司確認，哪些改善項目會影響報價，再評估工程成本與可能節省的保費。防火改造並不等於保證獲一般保險公司承保，或一定能退出加州公平保險計畫（FAIR Plan），不宜先花大筆費用，再假設保費必然下降。

尚未購屋的民眾，則可把保險成本提前納入選屋比較。同價位房屋中，屋齡、面積、消防設備距離及是否有泳池，都可能影響承保風險與價格。

已持有房屋者，也可在每次續保前比較不同公司的報價。加州保險局提供住宅保險公司聯絡名單，以及保費、承保範圍比較工具；詢價時應一併核對保障額度、自付額與除外條款，避免只因價格較低，就忽略保障內容的差異。

精華 FAQ

  • 主要原因是極端天氣風險升高、修繕成本增加，使保險公司調高保費。彭博行業研究指出，這種情況在全美約三分之二的縣已相當普遍。

  • 可先重新詢價、確認是否有未使用折扣，並評估提高自付額是否可接受；另外也要詢問一次繳清全年保費是否有折扣，再比較總支出。

  • 包括使用符合標準的防火屋頂、加強通風口防飛火能力、清除露台下方可燃雜物等。保險公司會依改善項目與風險評估，給予可能的保費折扣。

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