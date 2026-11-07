忽略干擾、專注力持續 每天走8875步勝過1萬步

一項研究發現，不一定要日行萬步，較少的步數亦能對頭腦認知能力、心血管功能及預防早逝等帶來益處。（步行示意圖，Unsplash / Arek Adeoye）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究指出，平均每天走8875步者在忽略干擾的認知測試中表現最佳，顯示健康步數未必一定要達到1萬步。

廣為流傳的每日行走一萬步的健康指標，其實是存在了60年的誤解？一項研究結果打破了這個既定信條，顯示走8875步者在認知能力的測試中，表現出忽略干擾的能力，比走一萬步者更勝一籌。

紐約郵報報導，現時已知的是每天只需2300到7000步，就能幫助增強心臟和血管功能，降低早逝、中風 和憂鬱症 的風險。但若要維持大腦健康，又要走多少步？在休士頓 的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）一項新研究探索每日步數與認知能力提升之間的關聯。

與過去大多數步行研究依賴可能不準確的自我匯報步數不同，這項研究採用客觀的Fitbit數據，Fitbit是一種配戴身上的儀器，用以量度步數及步行距離。研究員收集了2009至2023年（共14年）期間3093名18至93歲的人士數據，平均年齡為58歲。

結果總結他們的步數習慣大致分為三類：最不活躍者平均每天走約5108步、中等活躍者8875步、最活躍者14161步。然後，研究人員測量他們四方面的表現：專注力持續時間、延遲滿足能力、識別情緒狀況，以及忽略干擾能力。

總括而言，在維持專注力、忽略干擾和延遲滿足能力的測試中，中等活躍組和最活躍組的表現，均明顯優於最低度活躍組。然而，最活躍組並非在所有測試中，都優於中等活躍組。最活躍組在維持專注力和延遲滿足能力方面得分最高，但中等活躍組卻在忽略干擾能力方面得分最高。

這項研究也印證了現存坊間的忠告：任何運動都比不運動好，每增加中等速度1000步（約9分鐘步行），就能提高持續專注力、忽略干擾和延遲滿足的能力。

研究員亦從中相信身體活動有可能降低血壓，進而改善認知能力。他們發現，較高的收縮壓（測量心臟泵血壓力的血壓讀數中較高值）與延遲滿足和決策能力略微下降有所關聯，不過與其他認知能力卻又未見顯著連繫。