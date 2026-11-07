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工薪家庭黨候選人金貞妍 自行宣布當選保險廳長

編譯林思牧／綜合報導
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金貞妍（Jane Kim）6日上午宣布，她已當選加州保險廳長。(janekim....
金貞妍（Jane Kim）6日上午宣布，她已當選加州保險廳長。(janekim.org)

AI摘要

文章摘要整理：

工薪家庭黨候選人金貞妍在未正式開票完成前自行宣布勝選加州保險廳長，並以州營災害保險改革主張成為焦點。

加州保險廳長（insurance commissioner）的選舉結果尚未正式公布，但工薪家庭黨（Working Families Party）的候選人金貞妍（Jane Kim）6日上午自行宣布她已當選該職。

舊金山紀事報報導，截至6日中午，金貞妍以 52.7% 的得票率遙遙領先她的對手州參議員艾倫 (Ben Allen)。據兩邊競選組織所稱，艾倫6日早上給金貞妍打了電話，向她表示祝賀。艾倫發表聲明承認「看來她贏了」，儘管他沒有正式認輸。

在已統計的近65%的選票中領先40萬張選票的情況下，金貞妍6日上午在多洛雷斯福傳教堂（Mission Dolores）附近著名的金色消防栓旁舉行的新聞發布會，宣稱獲得了「明確的授權」。據工薪家庭黨加州分部主任康粹拉斯（Jorge Contreras）稱，她是在全美國境內首位贏得州級公職的工薪家庭黨候選人，創下歷史性里程碑。

金貞妍和艾倫向選民闡述的未來願景截然不同：兩人都承諾對保險業者採取強硬態度，但艾倫強調尋求共識，而金則著重於遏制企業貪婪，並提出所有可能的方案–即便其中一項方案是徹底改革保險業的部分環節。

她的核心政策主張是建立一個州營的非營利災害保險公司，其理念類似於加州地震局，旨在將災害保險業務從私人市場中剝離。金表示，與任由氣候風險不斷推高成本、限制承保範圍相比，這樣做更具可持續性。然而，專家們對此方案的財務可行性提出了許多質疑。

金貞妍將於明年初就職，接替任期屆滿的萊拉（Ricardo Lara），萊拉自2019年起擔任該職。金貞妍最近一次擔任公職是在2011年至2019年，當時她代表舊金山第六區擔任市議員。之後，她擔任了聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）2020年總統競選的區域總監，隨後又擔任了加州工薪家庭黨的主任。桑德斯支持金貞妍競選保險專員。

精華 FAQ

  • 因為她在已統計近65%選票時以52.7%大幅領先，且領先對手超過40萬票，對手艾倫也已致電祝賀並表示看來她贏了。

  • 她主張建立州營、非營利的災害保險公司，類似加州地震局，將部分災害保險業務自私人市場中剝離，以降低氣候風險帶來的成本壓力。

  • 她預計於明年初就職，接替任期屆滿的Ricardo Lara。她過去曾任舊金山第六區市議員，也曾擔任Bernie Sanders競選團隊區域總監。

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