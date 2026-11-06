加州購屋援助公投過關 購房只需自備3%頭期款

美聯社宣布第37號提案過關，加州住房金融局將向民間投資人籌措高達250億元的資金，並轉貸給具備每月還款能力、卻無力負擔兩成頭期款的中產階級民眾。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州通過第37號提案，推出新購屋援助計畫，讓符合資格的民眾買新成屋只需自備3%頭期款，但實際執行、財源與效果仍備受質疑。

紐約郵報報導，加州 選民已投票通過一項全新購屋援助計畫，未來民眾購買新成屋僅需支付3%自備款，大幅低於傳統所需的20%。

美聯社於3日選舉當晚宣布第37號提案（Proposition 37）過關，該提案獲得高達六成加州選民投下贊成票。

根據這項公投 提案，加州住房金融局（California Housing Finance Agency）將向民間投資人籌措高達250億元的資金，並轉貸給具備每月還款能力、卻無力負擔兩成頭期款的中產階級民眾。

該計畫將提供固定利率貸款，最高可支付房屋總價的17%。買家需自備至少3%的頭期款，且房屋售價不得高於約150萬元。

當局將透過發行並向民間貸款機構出售債券來籌措資金，隨後再將款項轉貸給購屋者。待購屋者償還貸款後，資金將連同利息返還給債券持有人。

然而，該計畫未來的實際運作與行政執行方式仍引發諸多疑問。包括加州女性選民聯盟（League of Women Voters of California）及改革加州（Reform California）在內的反對陣營主張，州政府不應介入抵押貸款市場。反對者也指出，該計畫並無法從根本解決加州房價居高不下的結構性問題。

此外，這項新通過的援助計畫並非人人皆可申請。首先，購屋金額設有上限：加州內陸地區的房價上限約為100萬元；在洛杉磯、橙縣及舊金山灣區，上限則放寬至150萬元。其次，該物件必須是全新建造或經改建的新住宅，換言之，借貸者必須是該房屋的第一任住戶。這項計畫還設有收入門檻，僅限所得不超過當地中位數兩倍的居民申請。

加州選民於11月3日針對共14項全州性公投提案進行投票，每項提案均屬於須經選民認可方能生效的全新法案。目前多項提案的初步開票結果已明朗，但因計票仍在進行中，最級結果須待加州州務卿辦公室認證。