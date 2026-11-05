貝西拉創造歷史 當選加州首位西語裔州長

前衛生部長貝西拉創造歷史成為加州首位西語裔州長。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 前美國衛生部長、加州檢察長貝西拉在州長選舉中以64%得票勝出，將於明年1月就任，成為加州史上首位西語裔州長。

加州 州長選舉結果揭曉：曾任美國衛生部長、加州檢察長的貝西拉 （Xavier Becerra）即將成為加州下一任州長，他同時也將是加州史上首任西語裔州長。

舊金山紀事報報導，儘管還有很多選票有待統計，但根據3日晚上初期的計票結果，貝西拉獲得了64%的選票，遠遠超過競爭對手、共和黨 候選人希爾頓（Steve Hilton）36%的得票。

貝西拉3日晚上在他的開票之夜派對上對支持者說：「對加州人來說，今晚真是個美好的夜晚！對美國人、對移民之子、對來自工會家庭的人來說，今晚真是個美好的夜晚！感謝你們在這次州長選舉中創造了歷史。現在起，你們進入了貝西拉時代！」

紀事報表示，晉級大選的貝西拉勝選一直在預料之中，因為在整個選舉階段，他在民調中一直處於領先地位。不過，對於這位在初選階段未被看好的候選人而言，這個結果可說是令人刮目相看的大逆轉。

在初選階段，貝西拉的選民支持率始終徘徊在個位數。直到4月，另一位民主黨候選人史沃威爾（Eric Swalwell）因爆出性侵醜聞、退出競選後，貝西拉的聲勢才逐漸上升。為了避免由兩位共和黨候選人晉級大選，民主黨人很快團結轉而支持貝西拉。

68歲的貝西拉與59歲的現任州長紐森（Gavin Newsom）給人的感覺截然不同。他沒有和紐森一樣高人一等的身材、永遠梳得油亮整齊的頭髮，或迷人的燦爛笑容，站在人群中並不顯眼。他的座車是一輛不起眼的現代汽車（Hyundai），與紐森的特斯拉Roadster形成鮮明對比。

貝西拉在沙加緬度地區長大，他常談起父母當年從墨西哥來到加州時幾乎身無分文，經過辛苦工作，才好不容易攢下錢買了一棟房子的故事。

加州眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）說：「貝西拉不是那種每天早上起床就琢磨著如何讓自己登上新聞的人。這兩位很顯然來自不同背景。」

貝西拉擁有豐富的立法經驗，曾擔任加州眾議員，後來在國會代表洛杉磯地區長達24年。2017年，時任州長布朗（Jerry Brown）任命他為加州檢察長。2020年，獲拜登總統任命他為衛生部長。已篤定當選加州州長的他將於明年1月正式就職。