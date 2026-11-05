單身年收入逾37萬 加州選民視為有錢人「永久加稅」

AI摘要 文章摘要整理： 加州選民通過第3號提案，將原本到2031年到期的高所得稅率改為永久措施，預估每年可增加50億至150億元稅收，並用於教育、醫療與財政儲備。

CBS電視台報導，加州 高收入族群將「永久加稅」！根據美聯社預測，選民已在3日舉行的期中選舉 通過第3號提案，意味加州對所得最高的2%納稅人現行課徵較高所得稅率，從原訂2031年到期改為永久性措施，用於資助教育及醫療保健等方面。

加州選民最早於2012年通過第30號提案，對富人加稅；2016年又通過第55號提案，將加稅期限延長15年，隨著第3號提案過關，富人永久加稅成定局。

支持者在加州官方選民指南中表示，10多年來，這些稅收一直用於資助加州家庭與社區賴以為生的重要計畫，第3號提案將讓這些計畫得以延續，造福下一代。這筆收入也將有助州政府增加「雨天基金（Rainy Day Fund）」，也就是因應州府未來可能面臨財政短缺，突發經濟狀況的儲備資金。

根據選舉指南，這項高稅率適用於年所得達37萬1000元的單身納稅人，及年所得達74萬3000元夫妻合併申報者，相關所得門檻每年依通膨調整，預估州府可年增50億至150億元稅收。

反對者認為，選民10多年前批准的加稅措施，原屬臨時性質，州府領導人要做的應該是削減支出，而非永久加稅。反對者在官方選民指南中表示，加州納稅人已履行承諾，連續16年繳交高額臨時所得稅。政治人物也應信守承諾，停止推動更高稅負制度。他們進一步批評，「若沙加緬度州府官員能負責任地使用公帑，現在就不需要求納稅人將『臨時稅收永久化』。」