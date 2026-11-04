民主黨貝西拉當選「加州州長」 得票逾6成 大勝25百分點

加州州長民主黨候選人貝西拉民調大幅領先，有望當選加州第一位經選舉產生的拉丁裔州長。（取自貝西拉競選官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州州長選舉投票日，民主黨候選人貝西拉民調明顯領先，但最終仍待正式開票；同時14項公投、眾院席次與選舉公平爭議也成焦點。

2026年美國期中選舉3日決戰，最新開票結果顯示，民主黨加州 州長候選人貝西拉 (Xavier Becerra)以64.9%得票率，壓倒性擊潰共和黨候選人希爾頓(Steve Hilton，39%)。

非營利媒體CalMatters指出，這場選舉不僅決定現任州長紐森（Gavin Newsom）的接班人，也攸關14項全州公投案、52個聯邦眾議院席次，以及川普總統任期最後兩年的國會控制權。民主黨能否延續自2010年以來橫掃加州全州性公職選舉的紀錄，同樣受到矚目。

貝西拉生於沙加緬度，是墨西哥移民之子，曾任聯邦眾議員、加州檢察長及拜登政府衛生及公共服務部長，競選主軸包括維護醫療保障、降低生活負擔及捍衛加州居民權益。他擔任加州檢察長期間，曾多次對川普政府提起訴訟。他當選後，將成為加州首位經選舉產生的拉丁裔州長，也是約150年來首位拉丁裔州長。

億萬富豪稅成公投焦點

3日是美國期中選舉投票日，選民在加州洛杉磯的安德森蒙格家庭基督教青年會（Anderson Munger Family YMCA）投票所排隊等候投票。（路透）

今年加州共有14項全州公投案，第40號提案擬對億萬富豪課徵一次性5%財富稅，爭議尤其激烈。支持者主張，富豪應承擔更多公共財政責任，協助支應醫療及其他公共服務；反對者則警告，可能促使富豪與企業資金外流，衝擊加州經濟。選前民調 顯示，提案支持度下滑，結果仍存在變數。

另一項第39號提案涉及選民投票時出示政府核發身分證明的要求。支持者強調選舉安全，反對者則擔心增加合法選民的投票障礙。

今年加州52個聯邦眾議院選區全面改選，南加州及中央谷地部分競爭激烈選區，可能影響全國國會席次分布。

最高院駁回爭議選票封存

選舉公平性也成為投票日前夕的政治攻防。川普政府先前指稱，加州約2萬張選票可能涉及非公民選民，要求將相關選票隔離處理。美國最高法院2日駁回這項聲請。加州選務官員認為，聯邦政府提供的數據存在缺陷，並強調憲法賦予各州管理選舉的權限。最高法院的決定並不等於對每張選票的有效性做出最終認定。

另一方面，紐森宣布派遣134名選舉律師，前往沙加緬度、中央谷地、橙縣及聖地牙哥等五個國會選區，防範他所稱聯邦選舉監督可能造成的干預，並表示律師將視需要持續留駐。

根據選民數據公司Political Data Inc.統計，截至2日，加州已有26.44%的選票交回，高於2022年期中選舉同期的23.34%。

CalmMatters指出，過去常出現所謂「紅色幻象（Red Mirage）」，即共和黨候選人在初期開票領先，隨著更多選票清點，民主黨候選人逐漸追上甚至反超。這主要與不同政黨選民交回選票的時間及計票順序有關，並不代表選舉舞弊。不過，今年民主黨選民也較早交回選票，過往開票模式未必重演。

加州民主黨州長候選人貝西拉（Xavier Becerra）在3日選舉日，抵達加州沙加緬度一處投票所準備投票。選前民調顯示，貝西拉大幅領先對手，有望當選加州第一位經選舉產生的拉丁裔州長。（美聯社）