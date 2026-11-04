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每天喝茶有健康風險？研究：燙口熱茶 血管疾病風險增16%

記者謝雨珊／綜合報導
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喝茶不僅要注意茶種，溫度也可能與健康有關。（美聯社）
喝茶不僅要注意茶種，溫度也可能與健康有關。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國大型研究發現，固定喝茶者血管疾病風險較低，但喝燙口熱茶者風險上升；研究僅能看出關聯，不能證明因果，也不建議因此大幅改變飲茶習慣。

喝茶不僅要注意茶種，溫度也可能與健康有關。中國一項針對超過48.5萬名成年人的研究發現，每周至少喝茶三天的人，血管疾病風險比喝茶較不頻繁的人低約11%；但習慣喝「燙口熱茶」的人，血管疾病風險反而高出16%。

USA Today報導，有研究人員指出，以上結果顯示，喝茶習慣與疾病風險存在關聯，但尚不能證明喝茶或特定溫度能直接預防或導致疾病。

CNN報導，這項研究於10月21日發表在《內科醫學期刊》（Journal of Internal Medicine），追蹤30至79歲的成年人約九年，期間記錄超過1萬4800起血管疾病病例，包括心臟病發作、中風及周邊動脈疾病。

研究發現，自述習慣喝「燙口熱茶」的人，血管疾病風險比不常喝茶的人高出16%；相較之下，喝室溫茶或溫度適中、喝起來舒適的熱茶，則與較低的血管疾病風險有關。不過，研究主要依賴參與者自述飲茶習慣，其他生活方式差異也可能影響結果，無法認定茶的溫度就是造成風險差異的原因。

紅茶、綠茶哪種比較好？

研究人員也比較不同茶類與血管疾病風險的關聯，發現紅茶與較多種類的血管疾病風險降低有關，綠茶則未呈現同樣廣泛的關聯。此外，喝濃度適中的茶，也與較低的血管疾病風險有關。

茶葉含有多酚等天然化合物，包括類黃酮。過去研究曾探討這些成分可能具有的抗氧化及抗發炎作用，但這項研究並未證實它們是否能解釋飲茶與血管疾病風險之間的關聯。

一天喝多少茶比較好？

研究發現，在每周至少喝一次茶的人當中，每天喝約六至八杯的人，估計血管疾病風險最低。不過，這不代表民眾應為了預防疾病而開始每天喝六至八杯茶。研究並未確定預防疾病所需的飲茶量，相關結果也不能直接視為飲茶建議。

該報導建議民眾喝茶時，可避免飲用燙口、可能造成口腔或食道燙傷的高溫飲品，也不宜單憑這項研究改變飲茶量或將喝茶視為預防心血管疾病的方法。

精華 FAQ

  • 研究顯示，每周至少喝茶3天的人，血管疾病風險比喝茶較不頻繁者低約11%；但這只是統計上的關聯，並不代表喝茶一定能直接預防心臟病或中風。

  • 自述習慣喝燙口熱茶的人，血管疾病風險高出16%。研究者提醒，可能與高溫刺激口腔或食道有關，但目前仍不能證明茶的溫度就是造成風險的直接原因。

  • 研究發現，紅茶與較多種類血管疾病風險降低有關，綠茶未呈現同樣廣泛關聯；在每周至少喝茶者中，每天約6至8杯者風險最低，但仍不能作為正式建議。

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