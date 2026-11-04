好萊塢環球影城遊客跌幅8% 北美主題樂園最多 竟因為這理由

好萊塢環球影城在2025年的遊客量減少約70萬人次，比前一年下降8%，是北美主題樂園中遊客量跌幅最大的樂園。圖為影城內的「哈利波特世界」。（好萊塢環球影城）

AI摘要 文章摘要整理： TEA報告顯示，2025年北美主題樂園遊客量普遍下滑，好萊塢環球影城跌幅最大；迪士尼系樂園與多莉伍德等少數景點則逆勢成長。

根據主題娛樂協會（Themed Entertainment Association，TEA）年度遊客量報告，北美地區的主題樂園 遊客量普遍下降，降幅最大為加州好萊塢環球影城 ，其他幾家主題樂園的遊客量也輕微下降，但迪士尼樂園度假區略有增長；升幅最大的是田納西州的多莉伍德主題樂園（Dollywood）。

洛杉磯KTLA電視台報導，這項年度研究估算全球眾多熱門主題樂園的遊客量，而大多數主題樂園業者並不公開其官方遊客數據。

報告顯示，2025年全球主要的主題樂園旅客量基本平穩。前25名的樂園共接待遊客2億4540萬人次，較2024年微降0.2%。

位於佛羅里達州的華特迪士尼世界神奇王國（Magic Kingdom）仍是全球最多遊客到訪的主題樂園，但2025年遊客人數微降0.2%，至1780萬人次。位於加州安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園位居全球第二，遊客人數微升0.4%，達1740萬人次。迪士尼加州冒險樂園的遊客量也略增0.4%，達1010萬人次。

在北美地區的主題樂園中，好萊塢環球影城的訪客人數降幅最大。2025年的遊客量估計為800萬人次，比2024年下降8%，減少約70萬人次。

在加州其他地區，史努比為主題的樂慈百利坊（Knott's Berry Farm）在2025年接待遊客人次為430萬，較前一年下降4.2%；六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）遊客量為320萬人次，下降4%。

北美地區的主題樂園遊客量普遍下降，只有五個增加，分別為加州安那罕迪士尼樂園度假區、迪士尼加州冒險樂園、多莉伍德主題樂園、好時樂園（Hersheypark）及新開幕的環球影城史詩宇宙主題樂園（Universal Epic Universe）。其中，多莉伍德主題樂園增幅8.1%最大，達到340萬人次。

TEA分析北美地區遊客量下降的原因是極端天氣和洛杉磯山火；同時受到關稅與貿易緊張局勢和加幣貶值的影響，使得來自加拿大的旅客人數大幅減少。