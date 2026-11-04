410萬亞裔選民 加州成長最快群體 教育程度、收入高 投票傾向難測

亞裔選民是加州成長最快的選民群體，同時也是最複雜的選民群體。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州亞裔選民已達410萬人且快速成長，但因族群內部立場分歧、教育與收入較高，讓今年選舉結果更難由族裔身份直接判斷。

幾個月來，住在舊金山華埠的81歲黃女士（Rui Wan Huang，音譯）和其他20多名志工每天都重複著相同的工作：在參選國會眾議員的威善高（Scott Wiener）競選總部撥打電話動員華裔選民投票 。在距離選舉只剩兩周之時，志工們共撥打了2萬2680通電話。

SFGate表示，亞裔 選民對加州 今年選舉具有舉足輕重的影響力。根據丕優研究中心（Pew Research Center）2024年的數據，加州有410萬符合投票資格的亞裔選民，是該州成長最快的選民群體，過去十年成長了25%。然而，最終獲勝的候選人是否也是亞裔，仍有待觀察。

加州亞裔選民人數占全美亞裔選民總人數的近三分之一，但亞裔選民的投票傾向卻十分多元化。根據2022年的卡內基-YouGov（Carnegie-YouGov）民調，加州48%的亞裔認同民主黨，17%認同共和黨，超過25%的人自認是獨立選民。加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）的報告指出，亞裔選民的投票率高於西語裔，與非裔和白人選民的投票率相當，而且55歲以下選民人數較多，其中約一半是移民。

這些顯著特徵使加州亞裔選民與其他大多數選民群體截然不同，加上他們的教育程度較高，收入也較高，使得他們的投票選擇愈來愈難以預測。

儘管今年陳詩敏（Connie Chan）在關鍵的國會議員選舉中卯足全力競選，成為焦點，但目前尚無確鑿證據能顯示，亞裔選民的投票傾向一定會受身分認同影響。

在舊金山，華裔選民占當地選民總數的22%。6月初選時一項分析發現，華裔選民比例較高的選區傾向支持陳詩敏，而威善高則在華裔選民較少的選區較占優勢。

SFGate指出，儘管美國亞裔群體整體上傾向支持民主黨，但過去十年，各個次群體（subgroup，例如華裔和印度裔）的投票傾向發生了變化。例如，華裔選民在2016年之前支持川普和共和黨，但之後立場有所轉變；印度裔選民在2016年至2020年間一度傾向川普，但目前也趨於穩定；菲律賓裔選民則是自2016年以來一直支持川普。