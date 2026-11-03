斷層多次輕微地震 加州大地震機率或提高
北加州近日在聖安德列斯斷層附近出現多次小震，USGS與專家警告灣區未來大地震風險升高，最壞情況恐達8.0級以上。
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北加州近日在聖安德列斯斷層附近出現多次小震，USGS與專家警告灣區未來大地震風險升高，最壞情況恐達8.0級以上。
最近北加州監測到一系列輕微地震，震央距離專家所稱的「美國最危險」的斷層線僅數英里，科學家預測加州灣區有可能在2055年，發生高達75%機會的大地震，震度可能高逾8.0級。而且，近期亞洲發生特大地震，激活了太平洋板塊，可能引致在未來幾年內，美國西岸這邊也會發生同樣規模的地震。
每日郵報報導，美國地質調查所（The US Geological Survey，USGS）在過去一天監測到二十多次小型地震，全部發生在聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）30英里以內的範圍。最強並最近的一次地震是周一（1日）上午發生在蓋瑟斯（The Geysers）的2.7級地震；而周一的整天之內，該處合共錄得15次在1.0至2.0級之間的輕微震動。蓋瑟斯是舊金山以北一個大型地熱區，頻繁出現小型地震群已為人所知。
另外幾個監測到明顯地震的區域，是更近聖安德列斯斷層的地方，接近舊金山灣區周邊幾個人口密集的社區附近，包括在柏克萊（Berkeley）、康柯德（Concord）和吉爾洛（Gilroy）附近發生的三次2.5級地震。
在這些輕微地震發生之前，科學家早已預測於2055年，舊金山灣區發生大地震的可能性接近75%。今年9月，USGS把未來三十年內，北加州出現重大災害的風險從72%上調至74.1%。
一位地球物理學家亦呼籲美國民眾為加州可能發生的「超級地震」做好準備，並指出過去一年來，南美洲發生的大地震正向北移動，這一趨勢令人擔憂。
加州有多條斷層被視為活躍而且帶有發生大地震的風險，而聖安德列斯斷層更被認為是對西海岸影響最深遠的斷層。上一次舊金山灣區的大地震發生於1989年，震級達6.9級，導致63人死亡，數千人受傷，財產損失達至60億至100億元，是灣區史上損失最慘重的災難之一。
目前，備受擔憂的是，近期一系列小型地震可能引發高達超過8.0級的大地震，將會摧毀從洛杉磯至舊金山的眾多社區。
因為USGS在一天內監測到20多次小型地震，且都發生在聖安德列斯斷層30英里內，顯示該區地殼活動頻繁，讓外界更擔心大型地震可能來臨。 文中指出，科學家預測舊金山灣區在2055年發生大地震的機率接近75%。此外，USGS也把北加州未來30年重大災害風險上調至74.1%。 報導稱，若發生超過8.0級的大地震，可能摧毀從洛杉磯到舊金山的眾多社區，對人口密集地區、交通設施與財產安全造成嚴重衝擊。
精華 FAQ
因為USGS在一天內監測到20多次小型地震，且都發生在聖安德列斯斷層30英里內，顯示該區地殼活動頻繁，讓外界更擔心大型地震可能來臨。
文中指出，科學家預測舊金山灣區在2055年發生大地震的機率接近75%。此外，USGS也把北加州未來30年重大災害風險上調至74.1%。
報導稱，若發生超過8.0級的大地震，可能摧毀從洛杉磯到舊金山的眾多社區，對人口密集地區、交通設施與財產安全造成嚴重衝擊。
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