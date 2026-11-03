醫師：空腹喝咖啡 未必會腸胃不適

空腹是否能喝咖啡一直存在爭議。(示意圖，取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，空腹喝咖啡是否傷身仍有爭議，但現有研究並未證實會造成皮質醇飆升或重大健康問題，真正需要留意的是個人對咖啡因與胃酸刺激的耐受度。

紐約郵報報導，「空腹是否能喝咖啡 」一直存在爭議。一名醫療專業人士日前在抖音 （TikTok）影片上，建議民眾避免空腹喝咖啡，因「這種習慣恐導致體內皮質醇（Cortisol）濃度突然升高」。還有貼文稱，「空腹喝咖啡，可能破壞保護腸胃道免受胃酸侵蝕的粘膜。」但部分腸胃科醫師認為，目前並無充分研究，證實空腹喝咖啡會對身體造成不良影響。

皮質醇是一種由腎上腺分泌的類固醇荷爾蒙（Steroid Hormone），腎上腺位於腎臟上方。根據克里夫蘭診所（Cleveland Clinic），皮質醇有助調節人體對壓力的反應，無論濃度過高或過低，都可能影響健康。

維吉尼亞州 費爾法克斯（Fairfax）GastroHealth醫療機構腸胃科醫師卡普拉（Asma Khapra）告訴福斯數位新聞（Fox News Digital），「空腹喝咖啡似乎不會造成重大問題。現有研究並未表明，這種習慣會對皮質醇、血糖或其他新陳代謝相關功能造成不良影響。」

克里夫蘭診所亦指出，人體皮質醇濃度，原本就會在早晨達到高峰，有些人認為空腹喝咖啡導致皮質醇「飆升」，實際上可能只是人體自然生理變化，而非咖啡因造成的副作用。

不過，咖啡確實可能對消化系統產生某些影響。根據克里夫蘭診所，咖啡因會放鬆食道與胃之間的肌肉瓣膜，導致胃酸逆流至食道引發胃灼熱，也就是俗稱的「火燒心」。此外，無論一般咖啡或低咖啡因咖啡，都會刺激胃酸及胃泌素（Gastrin）分泌。胃泌素是一種調節消化功能的荷爾蒙。

新澤西州腸胃科醫師韋恩（Douglas Weine）接受健康網站Everyday Health訪問時指出，無論是否進食，喝咖啡都會刺激胃酸及胃泌素分泌，若胃裡面沒有食物，可能出現噁心、腹部灼熱感，或頻繁上廁所等症狀。他進一步表示，咖啡因是種興奮劑，可刺激中樞神經系統，使血壓及心跳上升，進而引發焦慮、心悸及睡眠問題。

不過，每個人對咖啡因的耐受度不同，有些人比較敏感，也有人即使空腹喝咖啡，身體也沒不適。克里夫蘭診所指出，空腹時，人體確實會更快吸收咖啡因，但不代表所有人都會出現負面反應。卡普拉也表示，「空腹喝咖啡，其實不會引起太多腸胃道症狀。」她強調，喜歡空腹喝咖啡這件事並無太大問題，但前提是「咖啡中沒有加入大量奶精、牛奶、糖或其他添加物。」