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Airbnb全球新規 11月20日起退房不必再洗碗打掃

編譯組／綜合報導
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Airbnb日前宣布更新房源規則，禁止房東要求房客負責需要「耗費大量心力或時間」...
Airbnb日前宣布更新房源規則，禁止房東要求房客負責需要「耗費大量心力或時間」的清潔雜務，以免影響住客體驗。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Airbnb推出全球新規，自11月20日起限制房東不得再要求房客做清潔工工作，盼減少退房負擔，但也引發房東對營運成本上升的疑慮。

Yahoo新聞網報導，Airbnb推出的新規範房東不得再要求房客，分擔通常由清潔人員負責的工作，包括清洗並收納碗盤、拆除床單被套，以及將垃圾帶離住處。

這項適用於11月20日起全球預訂的新版指南規定，房東如今僅能設定7項標準住宿守則，並額外增加其他「合理」要求。

而當克魯斯（Lisa Clewes）在一組房客退房後回到她位於威爾斯的度假屋時，眼前的狼藉景象讓她震驚不已。屋內落得「徹底凌亂」的下場—滿地碎玻璃和飲料空罐、桌上擺滿殘留食物的鍋具，花園裡甚至還留有魚內臟。

她向房客收取的清潔費約可負擔清潔人員75%的開銷，平時僅要求房客清空冰箱、將垃圾丟入垃圾桶，以及把碗盤放進洗碗機。

克魯斯表示，清潔人員通常需要4個小時才能整理好她這棟三房物件。她擔憂，房客若留下更多爛攤子，可能迫使她額外聘請清潔工並推高營運成本，而這些費用最終恐轉嫁至房客身上。

然而，這項變更對紐胡克（Jessica Newhook）等房客而言卻是一大解脫。她表示自己常在支付高額清潔費之餘，還得面對一張長長的退房待辦清單。

她曾為一場11人的家族聚會預訂了佛羅里達州的一處Airbnb，儘管已支付250元的清潔費，卻仍被要求「在清潔工抵達前，將屋況收拾到能直接入住的程度」。

紐胡克指出，房東要求他們清洗並摺疊毛巾、清潔寢具與廚房，還得掃地拖地。由於他們把椅子擋住了垃圾桶，甚至遭到房東警告必須注意行為，否則可能被要求離開。

儘管紐胡克喜歡Airbnb帶來的居家舒適感，但她坦言，繁瑣嚴苛的規定加上不斷上漲的清潔費，已讓這項服務魅力大減。

來自格拉斯哥、現年46歲的福斯基特（Krissi Foskett）經營一家全國性清潔公司，同時也是Airbnb的常客，因此「能兼顧雙方立場看待這個問題」。

在近期入住史丹佛的一次經驗中，她支付了35英鎊的清潔費，卻仍被要求拆除床單、清洗衣物、清空垃圾桶，還得沿著長長的走道將垃圾提到資源回收區。

她雖能體諒房東面臨緊湊的翻桌交屋時間與上漲的清潔成本，但她認為這些負擔不應轉嫁給房客，並表示將經營Airbnb作為生意，那專業清潔就是營運成本的一部分。

精華 FAQ

  • 新規禁止房東再要求房客分擔通常由清潔人員負責的工作，包括清洗並收納碗盤、拆除床單被套，以及將垃圾帶離住處，目的在於簡化退房要求。

  • 這項新版指南適用於11月20日起的全球預訂，房東如今僅能設定7項標準住宿守則，另外若要加註要求，也只能提出被認定為合理的內容。

  • 房東擔心清潔工作若不能轉給房客，會增加額外聘請清潔人員的成本，最後可能反映在房價上；房客則認為已支付清潔費，卻還要做一長串退房清單並不合理。

Airbnb

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