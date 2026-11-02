旅遊回饋卡 當心哩程積點難兌換 專家：選擇具「靈活轉點」功能

最理想的旅遊回饋卡，未必擁有最炫目的頭銜或最豐厚的迎賓首刷禮，而是契合個人開銷習慣、維持低持有成本，且能換取真正用得到的回饋之卡片。示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，旅遊回饋卡應優先選擇可靈活轉點、符合自身消費習慣且海外手續費低的卡片，避免被首刷禮與匯率陷阱稀釋回饋。

每日郵報報導，旅遊回饋信用卡一旦選錯卡片，持卡人恐將面臨空守大筆哩程積點卻難以兌換的窘境。

知名信用卡評測權威網站「The Points Guy」創辦人凱利（Brian Kelly）建議，新手首選應是具備「靈活轉點」功能的信用卡。此類卡片累積的點數，能在規劃行程時自由轉移至配合的航空公司與連鎖飯店常客會員帳戶中。

其中邏輯十分純粹：最常搭乘的航空公司未必能提供最優惠票價，偏好的飯店集團也可能無房可訂。靈活轉點的回饋機制，讓旅客在票價、航班時間及客房供應變動時，保有充分的選擇彈性。

新手辦卡還容易落入其他陷阱，英國投資理財機構Wealth Club專家史崔特（Susannah Streeter）日前接受《每日郵報》專訪，為旅客剖析挑選卡片與海外消費時的精省心法。

挑選回饋卡的第一步，必須跳脫高額首刷禮的誘惑，務實檢視卡片是否契合自身消費習慣。若本身就是特定品牌的忠實顧客且經常使用其權益，聯名卡確實具備優勢；但若旅遊地點尚未固定，保留彈性才是上策。

專家建議，申辦前務必確認轉點夥伴名單，並查核其航線網絡是否涵蓋個人實際想造訪的目的地。

另外，若餐飲、影音串流或購物回饋反而誘使持卡人額外掏腰包，實質效益便相當有限。首刷禮亦然，唯有在日常必要消費即可達到門檻時，才具備申辦價值。

國內消費回饋優異的卡片，到了國外未必最划算。部分美國信用卡對海外刷卡加收海外交易手續費，恐在不知不覺中墊高餐飲、購物與住宿開銷。

史崔特指出，現今部分簽帳金融卡在跨國消費上也具備極佳競爭力，出國前不妨先檢視現有銀行卡權益。她補充，旅客應全盤檢視整體收費架構，而非僅被表面的匯率優惠所迷惑，出發前應仔細查核海外交易手續費、ATM跨國提款費及幣別轉換成本。

在國外餐廳或商店結帳時，刷卡機常跳出選項，詢問旅客希望以母國貨幣或當地貨幣扣款。

如果店家採用動態貨幣轉換匯率，往往遠不如信用卡國際組織提供的匯率划算。史崔特強烈建議，凡遇此類選項，務必選擇以當地貨幣結帳。這項小動作能有效避免感應付款時被層層扒皮、收取不必要的換匯加價。

對於回饋卡持卡人而言，每月全額繳清帳單是鐵律。循環利息的產生，會在極短時間內將點數、哩程及所有權益價值徹底吞噬。

總結而言，切勿因免費機票的承諾而超支消費，甚至積欠高額循環利息。最理想的旅遊回饋卡，未必擁有最炫目的頭銜或最豐厚的迎賓首刷禮，而是契合個人開銷習慣、維持低持有成本，且能換取真正用得到的回饋之卡片。