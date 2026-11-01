「加州全保」開放投保期 11月1日開始

「加州全保」開放投保期11月1日開始，截止日期為明年1月31日。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州全保開放投保期已開始，新投保與續保時程同步展開；州政府透過3億元補貼降低衝擊，使加州平均保費漲幅低於全國水準。

「加州 全保」（Covered California）開放投保期從今天（11月1日）開始，到明年1月底截止，符合資格的加州居民可以在這段時間加入這項「可負擔健保 法」（Affordable Care Act）計畫。

舊金山紀事報表示，新投保人必須在12月31日前投保，才能獲得從明年1月1日起生效的健保計畫。如果在明年1月期間投保，計畫將從2月1日起生效。

根據凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的分析，在全國範圍內，2027年聯邦和州政府營運的醫療保險市場的保費，預計將連續第二年出現兩位數增長，中位數漲幅預計為15%。

根據華盛頓郵報 的分析，「加州全保」投保人不會面臨大幅保費上漲的情況，平均上漲額度約9.9%，是全美可負擔健保計畫保費漲幅最低的地區之一，未享有補貼或援助的基本銀級計畫（silver plan）平均每月保費為548元。

紀事報指出，加州投保人受聯邦政策影響較小的原因是，加州政府選擇撥款3億元來抵銷部分影響。

「加州全保補貼計畫」（Covered California State Subsidy Program）為收入低於聯邦貧窮線165%的家庭提供保費補助，符合補助資格的民眾包括每月收入低於2195元的單身人士和每月收入低於4538元的四口之家。

奧特曼表示，民眾可以上網apply.coveredca.com/lw-shopandcompare/，只需回答五個簡單問題即可了解需要支付多少保費，同時無需承擔任何購買義務。

如果是已加入「加州全保」的民眾，續保期已從10月1日開始。若需要更改計畫，投保人必須登入coveredca.com 並於12月31日前完成選擇。如需進行從2月1日起生效的變更，更改截止日期為1月31日。

如果投保人不進行任何更改，原計畫將自動續保。若投保人收入或家庭成員有變動，請登入coveredca.com更新訊息，以便獲得準確的保費價格。