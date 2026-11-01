99大華超市南加奇諾門市、北加玫瑰花園購物中心分店 年底前關閉
99大華超市因應亞洲超市競爭加劇，將於年底前關閉奇諾與布利桑頓兩家門市，並在三谷地區縮減據點，同時影響54名員工。
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99大華超市因應亞洲超市競爭加劇，將於年底前關閉奇諾與布利桑頓兩家門市，並在三谷地區縮減據點，同時影響54名員工。
Pleasanton Weekly報導，隨著亞洲超市競爭日益激烈，大型亞裔連鎖99大華超市（99 Ranch Market）宣布自11月15日起，關閉南加州奇諾（Chino）門市；12月5日起，也將關閉北加州東灣布利桑頓（Pleasanton）玫瑰花園購物中心（Rose Pavilion shopping center）分店。
過去16年來，99大華一直是玫瑰花園購物中心主要承租單位之一。該店歇業後，99大華在三谷地區（Tri-Valley）將只剩兩家分店，分別位於東布利桑頓Stoneridge Drive的太平洋明珠購物中心（Pacific Pearl），及都布林（Dublin）市中心Regional街。
Pleasanton Weekly轉發其他媒體稱，大華超市發言人10月30日表示，這項決定將有助優化門市網路，更有效地分配資源。就在同一天，洛杉磯時報也披露99大華將關閉奇諾門市。發言人說︰「我們致力讓社區居民便利地買到優質、多元化的亞洲商品，在三谷地區，及奇諾／奇諾岡（Chino Hills）一帶亦有其他門市，感謝顧客長期以來給予的信任」。
根據加州「勞工調整及再培訓法」，99大華母公司、Tawa Supermarket, Inc.已向玫瑰購物中心門市54名員工發出裁員通知，12月5日生效。
99大華是最早進駐三谷地區的亞洲連鎖超市之一。2010年4月進駐玫瑰花園購物中心；八年後，又在當時甫落成的太平洋明珠購物中心開設第二家門市。近年來，三谷地區人口結構改變；當地亞洲超市競爭日益激烈。今年稍早，韓國連鎖超市H Mart在該區開設首家分店，距都布林99大華僅數個街區。
99大華將關閉南加州奇諾門市，以及北加州東灣布利桑頓玫瑰花園購物中心分店，兩店都會在年底前陸續歇業。 該分店將於12月5日關閉，依加州勞工調整及再培訓法，母公司已向54名員工發出裁員通知，生效日同為12月5日。 發言人表示，關店是為了優化門市網路、有效分配資源。近年三谷地區人口結構改變，亞洲超市競爭加劇，H Mart也已在當地開店。
精華 FAQ
99大華將關閉南加州奇諾門市，以及北加州東灣布利桑頓玫瑰花園購物中心分店，兩店都會在年底前陸續歇業。
該分店將於12月5日關閉，依加州勞工調整及再培訓法，母公司已向54名員工發出裁員通知，生效日同為12月5日。
發言人表示，關店是為了優化門市網路、有效分配資源。近年三谷地區人口結構改變，亞洲超市競爭加劇，H Mart也已在當地開店。
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