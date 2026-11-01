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美式傳統家宴式微 研究揭5原因扮推手

編譯組／綜合報導
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智庫機構「進步數據」分析，在過去一年中，僅有67%的美國人表示曾在家招待過客人，...
智庫機構「進步數據」分析，在過去一年中，僅有67%的美國人表示曾在家招待過客人，相較於1995年的88%明顯下滑。示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，美國在家宴客的傳統正快速衰退，主因包括工作壓力、完美主義、生活成本上升、社交圈縮小與居家娛樂取代外出互動。

紐約郵報報導，一項最新分析顯示，「家宴聚餐」這項備受喜愛的美國傳統文化恐正面臨消逝危機，在家設宴招待親友的盛況已遠不如過往幾十年間普及。

智庫機構「進步數據」（Data for Progress）分析，在過去一年中，僅有67%的美國人表示曾在家招待過客人，相較於1995年的88%呈現明顯下滑。

據《大西洋雜誌》（The Atlantic）報導，每月至少在家宴請一次親朋好友的美國人比率，更從1975年的42%驟降至2026年的12%。

以下5大關鍵因素是導致家宴文化式微的重要推手：

一、身心俱疲，無力張羅

《大西洋雜誌》指出，隨著女性就業率上升，傳統上由女性主持維繫的宴席、百匯聚餐等社交活動網絡正逐漸瓦解。佛羅里達州心理治療師普爾斯（John Puls）表示，許多人為了維持生計身兼數職，導致身心俱疲，早已耗盡「社交電量」。

二、追求完美，標準過高

社群媒體無孔不入的時代，許多人認為聚會必須呈現得宛如雜誌美照般完美無瑕。波多黎各臨床心理學家卡羅（Wildaliz Caro）博士指出：「過高的期待往往與現實能力產生衝突，讓聚會演變成沉重壓力而非享受；想要籌劃一場完美聚會的心態，往往助長了取悅他人的負擔。」此外，為了顧及賓客多元的飲食偏好與禁忌，也無形中加劇了主人的籌備壓力。

三、荷包縮水，開銷過大

籌劃聚餐不僅耗時，更是傷財。在各類食材物價持續攀升的背景下，張羅一桌菜餚招待眾人，也逐漸被視為一種奢侈負擔。政治學家夏茨（Daniel Schatz）博士直言：「高昂的居住成本與日漸縮小的居住空間，讓在家宴客在經濟與現實層面上都變得更加困難。」

四、摯友減少，社交圈萎縮

根據智庫數據，擁有5名以上摯友的美國人比率，已從1990年的63%大幅下滑至2021年的38%。夏茨說：「美國人獨處的時間越來越長，密友人數日漸稀少，參與過去能創造固定社交互動的在地機構頻率也顯著降低。」

五、居家追劇，螢幕黏著度高

普爾斯指出，現代成年人更傾向於待在家中觀賞串流影音和電視節目，而非外出或主辦親友聚會。夏茨對此分析：「籌劃一場家宴需要事前規劃、打掃屋內、各方協調，還得耗費相當程度的社交心力；相較之下，躺在沙發上追劇或滑手機完全不需要這些麻煩。」

面對人際連結漸行漸遠的困境，夏茨建議：「最務實的做法就是降低聚會門檻–喝杯簡單的咖啡、吃個外帶餐點、散散步，或是約定一個『隨性做自己、不必刻意打扮』的聚會夜晚。重點不在於重現一場完美的家宴，而是重新建立起彼此見面的日常習慣。」

精華 FAQ

  • 最新分析顯示，過去一年只有67%的美國人曾在家招待客人，較1995年的88%明顯下滑；每月至少辦一次家宴的人更從1975年的42%降至2026年的12%。

  • 報導歸納出5大原因：身心疲憊、追求完美標準過高、食材與居住成本上升、摯友與社交圈縮小，以及居家追劇滑手機讓人更不想外出或辦聚會。

  • 專家建議降低聚會門檻，不必追求完美家宴，可從喝咖啡、外帶餐點、一起散步，或安排輕鬆不必打扮的聚會開始，重點是恢復日常見面的習慣。

社群媒體 佛羅里達州

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