高碳水飲食能「逆齡」？首要須來自少加工

AI摘要 文章摘要整理： 悉尼大學研究顯示，年長者在4周飲食調整後，生物年齡相關指標多有改善，其中以少加工、高碳水且均衡攝取蛋白的組別效果最明顯，但並不等於真正逆齡。

刻意減少碳水化合物，未必是年長者維持健康的唯一選擇。悉尼大學一項研究發現，65至75歲成年人調整飲食四周後，三組受試者用於估算「生物年齡」的健康指標出現改善；其中，以全穀、蔬果等較少加工食物為主，並同時攝取動植物蛋白的一組，生物年齡估值的下降結果最明顯。不過，研究人員強調，指標變好不代表身體真的逆齡。

根據Allure的報導，這項發表於「Aging Cell」的研究，共招募104名成年人，隨機分成高脂雜食、高碳水雜食、高脂半素食及高碳水半素食四組。每組均有14%的熱量來自蛋白質。雜食組的動物與植物蛋白各占一半；半素食組則有七成蛋白質來自植物。研究人員比較受試者飲食調整前後的膽固醇、胰島素及發炎指標等20項數據，估算其生物年齡。

生物年齡是依身體健康指標推算的數值，有別於按出生日期計算的實際年齡。研究結果顯示，飲食最接近受試者原有習慣的高脂雜食組，四周後估值沒有明顯變化；其餘三組的估值均下降。其中，高碳水雜食組的下降結果最明確。該組約53%的熱量來自碳水化合物，28%至29%來自脂肪。

但「高碳水」不等於多吃甜食或精製澱粉。研究所用飲食的碳水化合物，主要來自較少加工食物中的複合碳水化合物。註冊營養師Jessica Cording指出，人們想到碳水化合物，常先想到麵包、米飯、麵食和糖，卻忽略蔬菜、水果及豆類也含碳水化合物，並能提供纖維及其他營養素。

塔夫茨醫療中心（Tufts Medical Center）營養師Sandra Zhang也提醒，不能只憑碳水、脂肪和蛋白質各占多少熱量，就判斷一份飲食是否健康；食物種類同樣重要。對年長者而言，植物蛋白雖可增加飲食中的纖維，也需要留意蛋白質的攝取是否足夠。Cording建議讓豆類、堅果和種子與瘦肉等食物共同構成均衡飲食，並減少超加工食品及過量添加糖。

悉尼大學研究作者Caitlin Andrews指出，「生物年齡」估值下降，不能直接換算成多活了幾年。