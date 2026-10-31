家庭年收逾50萬 超3成仍喊月光難存錢

高盛資產管理公司最新調查發現，家庭年收入超過50萬元的受訪者中，超過三分之一自認是「月光族」。（ChatGPT生成）

AI摘要 文章摘要整理： 高盛調查顯示，家庭年收逾50萬元者有36.6%自認是月光族，顯示高收入不等於能存錢，固定支出與生活成本上升才是關鍵。

家庭年收入超過50萬元，看似不缺錢，但高盛 資產管理公司（Goldman Sachs Asset Management）最新調查發現，這個收入級距的受訪者中，超過三分之一自認是「月光族」，主要靠每期薪水過日子，難以為長遠目標存下錢。

據財星雜誌（Fortune）報導，高盛「2026年退休 調查與洞察報告」訪問5106人，包括3612名在職者及1494名退休者。其中，家庭年收入超過50萬元者，36.6%表示主要靠薪水過日子，比率高於多個中間收入族群，僅次於年收入不到5萬元家庭的60.8%。

值得注意的是，收入越高，不一定越能存下錢。年收入10萬至20萬元的家庭中，22.2%自認是月光族；到了30萬至50萬元，比率反而升至34.2%，超過50萬元者則進一步上升。

相較之下，年收入20萬至30萬元的家庭，最常表示自己的財務目標有明顯進展。

不過，高收入家庭喊「月光」，與低收入家庭的處境不能畫上等號。高盛指出，低收入者可能連基本帳單都難以支付；高收入者則可能是固定開銷大、生活期待高，存下來的錢追不上自己想要的生活。

財星分析，這些開銷可能包括更高的房貸、昂貴汽車、私校學費及頻繁旅行。收入增加後，花錢習慣也跟著改變，加薪便未必能轉化為存款。這類族群常被稱為HENRY，意思是「收入高，但還沒富起來的人」。

有些人的錢，也不只花在自己身上。高盛發言人向財星表示，高收入者可能是整個大家庭的財務支柱，除了負擔自己的家庭，也要支援其他親人；物價上漲則讓各收入階層都更難存錢 。