15項海外很酷的事物 美國人喊：我們也好想要

有網友希望美國能引進一些外國實行的便利制度，包括「收銀員可坐著工作」。（示意圖，Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： Upworthy整理Reddit討論，列出美國人最想引進的15項海外設施與制度，從準時大眾運輸、免治馬桶到免費醫療，反映民眾對日常便利與公共服務的比較與期待。

Upworthy報導，儘管美國是全球最富裕國家之一，仍有不少生活便利設施不及其他地方。近日Reddit網友分享海外見聞，Upworthy整理出15條美國網友希望能引進的設施與制度：

一、收銀員可坐著工作。網友寫道，高中時到德國 當交換學生前，在一家零售店擔任收銀員。到德國購物時，發現他們「居然可坐著收銀，為什麼我以前不行？」現在美國唯一這麼做的是Aldi，來自德國。

二、準時的大眾運輸。「我在日本 旅遊，只靠谷歌 地圖（Google Map）就可到任何地方；我日文不行，但日本大眾運輸系統實在太可靠了。只要按時抵達站牌，就能搭上預期中的交通工具。」

三、腳踏式沖水馬桶。有網友在墨西哥城發現，利用腳踏板啟動的公共廁所沖水裝置，「感覺比用手按壓衛生多了。」還有網友補充︰「應該要兩個踏板：一個用於放下馬桶坐墊，第二個用於沖水。」

四、換取優惠券的鋁罐壓縮機。有網友分享「1997年在新加坡看到類似自動販賣機的設施，將喝完的汽水鋁罐放入機器，按下把手將鋁罐壓扁。扁罐掉入機器後，便印出當地商家的優惠券。這點子太棒了。」

五、免治馬桶。「多一些免治馬桶吧，我的肛門快受不了這麼多衛生紙了。」另有網友說︰「它真的讓你感覺乾淨許多。」

六、隱私的公共廁所隔間。網友希望美國的「公共廁所隔間門，不要再有那些愚蠢的縫隙了。門板底部縫隙也該縮小，最好完全沒有。」

七、餐桌服務鈴。「南韓的餐廳桌上大多有按鈕，好告知服務生準備餐點、結帳或其他需求。這樣就不會有服務生一直在旁徘徊。無人需幫忙時，他們也能稍微放鬆。」有網友說︰「洛杉磯韓國烤肉店就有這種服務。」

八、淋上肉汁的薯條。「在加拿大，你可吃到加上起司和肉汁的薯條。」另一名網友回應「美國也有這種吃法，在新澤西或紐約，這種東西叫『迪斯可薯條（Disco Fries）』。」

九、免費醫療。「基本上，你的醫療費用由你的稅金支付，所以當你去醫院時，只需花停車費。」還有網友說︰「根據所在國家／地區的不同，你的藥品費用可能只有一小部分。例如我服用的一種藥，在美國每月大約花費600元，但在澳洲只要15元。」

十、交通號誌倒數提示。「在德國，交通號誌會從綠燈、黃燈再變成紅燈。但紅燈之後，會先同時亮起紅燈與黃燈，再轉為綠燈。這樣一來，駕駛就能提前準備踩油門。」

11、政府代為報稅。「稅務申報有人幫你完成，退稅直接入戶頭。」

12、啤酒自動販賣機。「漢堡王（Burger King）有賣啤酒。」網友提出更勝一籌的例子。

13、瓶蓋固定裝置。「我在倫敦買一瓶可樂，打開時，發現瓶蓋上有一小片塑膠連著瓶身，我不用一直拿著瓶蓋。」網友說，「我真不敢相信美國竟無這種設計。」

14、肉派。「我在紐西蘭非常喜歡肉派，那裡有家Georgie Pie的速食店，真是棒極了。」

15、乾淨的公廁。「我去過日本幾次，那裡的公廁令人驚艷。我還想去，試試看那些使用單向玻璃牆的廁所。」