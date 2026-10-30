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選票信封打孔被傳舞弊 選務工作人員：是無障礙設計

編譯陳盈霖／綜合報導
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選票回郵信封有個圓孔，引起外屆不少猜測認為涉選舉舞弊。（本報記者／拍攝）
選票回郵信封有個圓孔，引起外屆不少猜測認為涉選舉舞弊。（本報記者／拍攝）

AI摘要

文章摘要整理：

社群影片誤指加州范杜拉縣選票信封小孔可洩露選民意向，實際上該設計是為無障礙與確認選票取出，選務單位與州政府均已出面澄清。

近期網路流傳一支影片，指控南加州范杜拉縣（Ventura County）通訊選票回郵信封上的小孔，恐讓選務人員辨識選民投票意向，引發選舉舞弊疑慮。法新社報導，相關說法已遭駁斥，小孔主要用意是協助視障選民簽名，並讓選務人員確認選票已被取出。

這個影片出現於10月25日，反LGBTQ社群帳號Libs在抖音（TikTok）上發文稱「加州正操弄選舉」。該貼文分享一段已被刪除的Intagram影片，片中男子聲稱，當他將范杜拉縣選票折疊放入官方提供的回郵信箱後，他在民主黨州長候選人貝西拉（Xavier Becerra）姓名旁畫下的記號，竟可透過信封正面的小孔看見。

「這非常重要。」男子說，「若你用正確的方式放進去，或應該說是錯誤方式，你會在那個洞裡看到貝西拉的名字。」類似貼文在社群媒體迅速傳播，暗示信封上的小孔，可能會讓人容易「動手腳」，操控選舉結果。部分網友甚至指控「這是場陰謀」，目的是丟棄支持共和黨候選人的選票。

事實上，回郵信封上的小孔並非新設計。法新社在2025年加州特別選舉期間，曾查核並駁斥相關說法。負責監督范杜拉縣選務工作的該縣書記官暨選民登記官阿森西翁，今年10月26日透過電郵告訴法新社，「通訊選票回郵信封上的小孔早已存在多年，幾乎每次選舉，都需重新解釋一次。」她指出，這些小孔的位置並非查看選民投票情況，而是為「確保選票確實被取出，信封清空。」

加州州務卿辦公室也在官方社群媒體帳號提醒，部分縣的回郵信封上出現的小孔，為無障礙輔助設計，擔心的選民可採不同方式將選票放入信封，確保投票內容不外露。

阿森西翁指出，范杜拉縣2026年選舉，有三張雙面印製的選票，無任何「標準」排列、折疊，或放入信封的方式。她說，本次選舉有187種選票類型，根據選民居住地不同而異。

據悉，選票上出現小孔的情況，也出現於俄勒岡與華盛頓等州。根據選舉創新與研究中心，多項研究與稽核結果都顯示，通訊投票舞弊情況極為罕見。根據美國法律，郵政人員若故意銷毀或延誤通訊郵件，可面臨罰款或最高五年刑期。

期中選舉將至，范杜拉縣通訊選票回郵信封設計糟質疑。（示意圖，美聯社）
期中選舉將至，范杜拉縣通訊選票回郵信封設計糟質疑。（示意圖，美聯社）

精華 FAQ

  • 影片稱選民將選票放入回郵信封後，從正面小孔可看到記號，疑似能辨識投票意向，因此被解讀成可能有人藉此操弄或篩選選票。

  • 范杜拉縣選務官員表示，小孔早已存在多年，主要是協助視障選民簽名，並讓工作人員確認信封內選票已被取出，並非用來查看投票內容。

  • 加州州務卿提醒部分縣的信封小孔屬無障礙設計，且可透過不同方式放票避免外露；相關研究也顯示通訊投票舞弊極為罕見，郵件遭故意銷毀還可能觸法。

加州 民主黨 貝西拉

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