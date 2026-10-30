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現場投票規定多 投票站10月31日開放

編譯組／綜合報導
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加州各縣選舉官員已向所有登記選民寄出選票，想現場投票的選民則須弄清楚相關流程。(...
加州各縣選舉官員已向所有登記選民寄出選票，想現場投票的選民則須弄清楚相關流程。(取自County of Santa Clara, California臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

加州選民可依縣別規定郵寄或現場投票，VCA縣可提前10天開放投票中心，10月31日全州投票點啟用，選務單位也提醒留意證件、郵寄時程與投票規範。

加州選票已寄出，選務官員呼籲儘早寄出；想去現場投票的民眾，則依選民居住縣市規定。聖荷西信使報指出，若選民居住在採用「選民選擇法案」（VCA）模式的縣，可將填好選票帶到縣內任何投票中心投遞；或也可攜帶尚未使用的選票前往投票中心，將其更換為現場投票用的選票。

對於居住在VCA法案模式縣的選民，若忘記攜帶選票，可以填寫「臨時選票」(provisional ballot)。選舉官員在核實選民的登記資料，並確認該選民之前未投過其他選票後，會將此臨時選票計入統計。若選民居住在尚未採用VCA模式的縣，則需前往指定投票站投票。

現場投票需出示身分證明嗎？在加州，通常無需出示身分證件。但若是首次參加大選，並且當初是透過郵寄或線上完成登記，登記時未提供加州身分證件資訊或社會安全號碼，那麼在現場投票，可能需要出示身分證件。

在現場投票時需出示身分證件，可提供以下任一證件：駕照或州身分證、護照、學生證或軍人證、公用事業帳單例如水電費單、銀行對帳單、薪資單，或政府機構寄給正式信函。

至於現場投票時間，已採用VCA模式的縣，投票中心在選舉日前最多10天開放。今年是10月24日。加州各地的現場投票點將於10月31日周六開放。投票時，不可以穿戴印有支持候選人相關資訊的帽子、T恤或其他服飾嗎？根據州法，此舉被視為「競選宣傳」(electioneering)。

11月3日選舉日當天，投票站將於上午7點開放，晚上8點關閉。選舉官員建議，若到晚上8點時仍在排隊，請繼續留在隊伍，即使時間已過晚上8點，仍將被允許完成投票。儘管州政府和許多地方選舉官員稱，包括郵寄投票在內的所有投票方式安全可靠，但仍建議選擇郵寄投票的選民儘早寄出選票，以確保選票有充足時間蓋上郵戳並送達。在選舉日當天或臨近選舉日才郵寄投票的選民，建議直接前往郵局，請工作人員當場為選票加蓋郵戳。

此外，加州選民可拍攝自己的選票、無論是否已填寫，並將其公開發布在社群媒體或其他平台。但在投票中心內，嚴禁拍攝影片、拍照，或以其他方式記錄其他選民進出投票場所的情況。

要查詢選票是否被收到計入統計，國務卿辦公室提供「我的選票在哪裡？」追蹤工具：california.ballottrax.net，輸入姓名、出生日期和郵遞區號註冊。系統會告知選票狀態；也可選擇透過電子郵件、簡訊或電話獲得有關選票處理進度。另所在縣選舉辦公室也可能提供選票追蹤工具。

精華 FAQ

  • 可將已填好的選票帶到縣內任何投票中心投遞，也能攜帶未使用的選票到場，直接更換成現場投票用選票，流程相對彈性。

  • 可以，VCA縣選民可填寫臨時選票。選務人員會先核對登記資料，並確認沒有重複投票後，才會把這張票納入統計。

  • 一般不必出示證件，但首次參加大選且以郵寄或線上登記、又未提供加州身分證或社會安全號碼者，現場投票時可能需出示駕照、護照等證件。

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